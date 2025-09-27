İSTANBUL 21°C / 16°C
  Esnafa bayram gibi müjde: 100 milyon liralık kredi için düğmeye basıldı
Ekonomi

Esnafa bayram gibi müjde: 100 milyon liralık kredi için düğmeye basıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de esnafa hitap ederek, Halk Bankası aracılığıyla pazartesi günü 100 milyon liralık kredi desteği verileceğini açıkladı. Bakan Bolat, faiz oranlarının yıl sonuna kadar düşürüleceğini de duyurdu.

27 Eylül 2025 Cumartesi 20:47
Esnafa bayram gibi müjde: 100 milyon liralık kredi için düğmeye basıldı
Ticaret Bakanı Bolat'ın konuşması öncesinde temsili şed kuşanma töreni yapılırken Ankara seymenler gurubu ve Jandarma Bandosu sahne aldı. Ticaret Bakanı Bolat, savunma sanayiinden eğitime, sağlıktan altyapıya kadar Türkiye'nin büyük bir hamle içinde olduğunu belirtti. Bolat açıklamasında, "Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta mazlumların yıldızı haline geldi. İnşallah sizlerin desteğiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

100 MİLYON LİRA KREDİ PAZARTESİ GÖNDERİLİYOR

Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa özel bir müjde veren Bakan Bolat, "Pazartesi sabahı itibarıyla Kırşehir'deki esnafımız için Halk Bankası aracılığıyla 100 milyon lira tutarında esnaf kredisini göndermiş olacağız" diye konuştu. Bolat, son 22 yılda Türkiye genelinde 2 milyon 300 bin esnafa toplam 674 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirterek, "Bu rakam bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 17-18 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye, geçmişte IMF'den 3.2 milyar lira alabiliyordu, şimdi ise sadece bu yıl 754 milyar lira destek sağlandı. Pazartesi gönderilecek ek 100 milyon lira ile bu rakam daha da artacak" ifadelerini kullandı.

"FAİZ ORANLARI DAHA DA DÜŞECEK"

Ayrıca Halk Bankası aracılığıyla yıl sonuna kadar faiz oranlarında iyileştirmeye gidileceğini açıklayan Bolat, "Yüzde 27 olan faiz oranlarını daha da aşağı çekeceğiz. Esnafımızın yükünü hafifletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Bolat'ın konuşması sonrasında Türkiye genelinde zanaatlarında gösterdikleri ustalıklarla Kırşehir'e gelen esnafa ödülleri ve ahi beratları verildi.

