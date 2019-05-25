Esnafın bayramı

Bayramın esnafa ve piyasalara en az 25 milyarlık doping yapması bekleniyor. 2 milyon kişinin tatile çıkacağı, toplam 10 milyonluk da seyahat hareketinin beklendiği bayram haftasında, sadece otel harcamaları için 3 milyar lira tatilcilerin cebinden çıkacak. Bayram haftasında sadece kredi kartı ile yapılan harcamaların ise 7 milyar liralık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl 6 milyar liraydı.

PİYASA CANLANACAK

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarların bayrama hazır olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasalarda hareketliliğin başladığını belirten Palandöken, tatlıcısından bakkalına, terzisinden ayakkabıcısına, kuaföründen oto tamircisine kadar tüm esnaf ve sanatkarın bayram için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Palandöken, Ramazan Bayramı için yapılacak harcamaların piyasaları canlandıracağına işaret ederek, bunun da tüm esnaf ve sanatkarlara olumlu yansıyacağını dile getirdi.

HAREKET BAŞLADI

Palandöken, bayram alışverişlerinde mahalle esnafının tercih edilmesini önerdi, esnafta her keseye uygun ürün bulunduğunu kaydetti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de ramazan ayında tatlıya talebin diğer zamanlara göre fazla olduğunu ve bu durumun esnafı mutlu ettiğini söyledi. Yenice, tüketicileri ucuz diye sağlıksız ürünleri tercih edip sağlıklarından olmamaları konusunda uyararak, “Merdiven altında üretilen tatlı, baklava veya buna benzer mamuller insan sağlığına çok zararlı. Maliyetleri düşürmek için başta şeker ve yağ olmak üzere bazı gıdalarda sağlığa çok zararlı maddeler kullanılıyor. Ucuz diye tercih edilen ürünlerin sağlık için pahalıya patlamasını istemeyiz” diye konuştu.

Giyimde % 50 indirim

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş da ülkenin içinde bulunduğu seçim atmosferinin birçok sektörü olduğu gibi tekstil sektörünü de etkilediğini dile getirdi. Üretim odaklı ekonomiye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Karakuş, şöyle dedi: “Sezon olarak tekstil sektöründe büyük durgunluk yaşıyoruz. Buna karşın Ramazan Bayramı dolayısıyla umutluyuz. Sektör temsilcileriyle karar verdik, bayram öncesi yüzde 30-50 indirime gidiyoruz. Bu kampanyayı, mevsime göre değil, piyasanın durgunluğundan dolayı yapıyoruz.”