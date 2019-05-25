22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Esnafın bayramı

Esnaf, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğine odaklanırken, başta gıda ve giyim olmak üzere birçok sektörde ‘bayram bereketi’ bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayramın esnafa ve piyasalara en az 25 milyarlık doping yapması bekleniyor. 2 milyon kişinin tatile çıkacağı, toplam 10 milyonluk da seyahat hareketinin beklendiği bayram haftasında, sadece otel harcamaları için 3 milyar lira tatilcilerin cebinden çıkacak. Bayram haftasında sadece kredi kartı ile yapılan harcamaların ise 7 milyar liralık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl 6 milyar liraydı. 

PİYASA CANLANACAK

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarların bayrama hazır olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasalarda hareketliliğin başladığını belirten Palandöken, tatlıcısından bakkalına, terzisinden ayakkabıcısına, kuaföründen oto tamircisine kadar tüm esnaf ve sanatkarın bayram için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Palandöken, Ramazan Bayramı için yapılacak harcamaların piyasaları canlandıracağına işaret ederek, bunun da tüm esnaf ve sanatkarlara olumlu yansıyacağını dile getirdi. 

HAREKET BAŞLADI 

Palandöken, bayram alışverişlerinde mahalle esnafının tercih edilmesini önerdi, esnafta her keseye uygun ürün bulunduğunu kaydetti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de ramazan ayında tatlıya talebin diğer zamanlara göre fazla olduğunu ve bu durumun esnafı mutlu ettiğini söyledi. Yenice, tüketicileri ucuz diye sağlıksız ürünleri tercih edip sağlıklarından olmamaları konusunda uyararak, “Merdiven altında üretilen tatlı, baklava veya buna benzer mamuller insan sağlığına çok zararlı. Maliyetleri düşürmek için başta şeker ve yağ olmak üzere bazı gıdalarda sağlığa çok zararlı maddeler kullanılıyor. Ucuz diye tercih edilen ürünlerin sağlık için pahalıya patlamasını istemeyiz” diye konuştu.     

Giyimde % 50 indirim

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş da ülkenin içinde bulunduğu seçim atmosferinin birçok sektörü olduğu gibi tekstil sektörünü de etkilediğini dile getirdi. Üretim odaklı ekonomiye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Karakuş, şöyle dedi: “Sezon olarak tekstil sektöründe büyük durgunluk yaşıyoruz. Buna karşın Ramazan Bayramı dolayısıyla umutluyuz. Sektör temsilcileriyle karar verdik, bayram öncesi yüzde 30-50 indirime gidiyoruz. Bu kampanyayı, mevsime göre değil, piyasanın durgunluğundan dolayı yapıyoruz.”    

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünlü çevirmenden YKY'ye 'telif hakkı' tepkisi

Ünlü çevirmenden YKY'ye 'telif hakkı' tepkisi

4 terörist etkisiz hale getirildi

4 terörist etkisiz hale getirildi

İzmir'de ele geçirildi: Bin 500 yıllık

İzmir'de ele geçirildi: Bin 500 yıllık

Vücut hücrelerinde büyük keşif

Vücut hücrelerinde büyük keşif

Trump yönetiminden 'Suudi Arabistan ve BAE' çalımı

Trump yönetiminden 'Suudi Arabistan ve BAE' çalımı

Bakan Kurum: Faiz lobisine cevap için ihdas edildi

Bakan Kurum: Faiz lobisine cevap için ihdas edildi

CHP'nin YSK iddiasına yanıt: İtiraz etsinler değiştirsinler

CHP'nin YSK iddiasına yanıt: İtiraz etsinler değiştirsinler

Fransa'da bombalı saldırı

Fransa'da bombalı saldırı
 

POPÜLER HABERLER

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Nefesleri kesti! Saniyeler içerisinde etkisiz hale getirdiler

Nefesleri kesti! Saniyeler içerisinde etkisiz hale getirdiler

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA