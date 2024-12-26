Merakla beklenen asgari ücret zammı yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Enflasyonu hortlatan fırsatçılar, henüz asgari ücret zammı açıklanmadan zamlı fiyatları raflara yansıttı. Akşam Gazetesi, İstanbul'da vatandaşların yoğunlukla alışveriş yaptığı zincir marketleri tek tek gezerek, çalışanın zamlı maaşı daha cebine girmeden zamlanmış ve değiştirilmiş etiket fiyatlarını görüntüledi.

Etten süte, peynirden yağa, gıda ürünlerinde, deterjandan bebek bezine şampuandan tuvalet kağıdına temizlik ve hijyene birçok üründe fiyat etiketleri değişmiş durumdu. Zamlı maaşı 1 ay sonra yani ocakta eline geçecek olan vatandaş, fırsatçılara tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapanlara ağır cezalar geleceğini açıklayarak vatandaşlara fırsatçıları ihbar etmeleri çağrısında bulundu. Etiketlerin büyük çoğunluğunun Asgari Ücret Komisyonu'nun toplandığı aralık yani bu ayda değişmesi dikkat çekti. Ürünlerin bazılarının etiketinin ise bilgisayar çıktısı alınarak aceleyle değiştirildiği görüldü. Rekor değişim ise 22 Aralık yani asgari ücretin açıklanmasından 2 gün önce yapıldı.

KASADA BİLE FİYAT DEĞİŞİYOR

Zincir marketlere her girdiklerinde yeni bir sürprizle karşılaştıklarını ifade eden emekli Temel Biber, "Sabahlara kadar mesai yapıp fiyatları değiştirdiler. Maaşımız cebimize girmeden zammı yansıttılar" dedi. Ev hanımı Nagehan Yılmaz ise "Marketten çıkan insanların yüzüne bakın, durumu anlarsınız. Süpermarketler daha çalışan ve emekliye zam gelmeden etiketlerde zamlara başladı. İkinci zammı da yılbaşında yapacaklar " ifadelerini kullandı. Ev hanımı Mahiye Çatalçam da fiyatlardaki anlık değişimden şikayetçi. Çatalçam, "Aralık ayı başında fırsatçılığa başladılar. Ürünün raftaki fiyatı kasada bile değişiyor. Enflasyonu fırsatçılar yükseltiyor" dedi.

FIRSATÇILARA ÇİFTE UYARI

İki bakanlıktan asgari ücrete yapılan artışı fırsata çevirmeye çalışan işletmelere uyarı geldi. Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız" denildi. Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında ise "Asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı Ocak ayının sonunda ödenecek. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümünü oluşturmak. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BU ÜCRET DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını net 22 bin 104 lira olarak açıklarken dolar bazında ücret 627 dolar oldu. Böylece açıklanan rakam, dolarla karşılaştırıldığında bugüne kadar en yüksek oran olarak öne çıktı.

Açıklanan asgari ücreti değerlendiren iş dünyasının açıklamaları şöyle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Çalışanlarımız her zaman çok daha fazlasını hak ediyor. Ancak ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yeni asgari ücret belirlenirken bu dengelerin ve özellikle enflasyonla mücadeledeki kararlılığın dikkate alındığını görüyoruz.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hayırlı olması diliyorum.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam da mevcut ekonomi politikasının bir yansıması oldu. Zor süreçlerde elde edilen kazanımların sürekliliği açısından hedef ekonomik politikalarla örtüştü.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur.