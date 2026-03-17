  • Ev alacaklar dikkat! TCMB şubat verilerini açıkladı
Ekonomi

Ev alacaklar dikkat! TCMB şubat verilerini açıkladı

TCMB'nin açıkladığı Şubat Ayı Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azaldı.

IHA17 Mart 2026 Salı 10:37
Ev alacaklar dikkat! TCMB şubat verilerini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 215,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 oranında azalış gösterdi.

2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 1,7 ve 1,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,0, 29,7 ve 25,8 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34,2 ARTTI

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,0 oranında arttı.

YKKE 2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,4, 1,8 ve 0,7 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 41,0, 36,1 ve 34,1 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,0 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 20,0 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

