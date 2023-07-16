İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2023 Pazar / 28 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ev fiyatları geriledi! Kiralarda rüzgar tersine dönüyor
Ekonomi

Ev fiyatları geriledi! Kiralarda rüzgar tersine dönüyor

Ev satışlarında yaşanan durgunluk kiracıların lehine dönüyor. Konut satışlarındaki düşüş ev fiyatlarının gerilemesini beraberinde getirirken daha az konutun el değiştirmesiyle kiralarda da düşüş bekleniyor.

Yeni Şafak16 Temmuz 2023 Pazar 08:23 - Güncelleme:
Ev fiyatları geriledi! Kiralarda rüzgar tersine dönüyor
ABONE OL

Türkiye genelinde geçen ay 83 bin 636 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 düş gösteren satışlardaki düşüş, birkaç aydır yerinde sayan ev fiyatlarının gerilemesini beraberinde getirdi. Çünkü konut piyasasındaki durgunluk haziran ile sınırlı değil. Bu yılın ilk altı ayındaki konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 adette kaldı.

İKİNCİ EL EVLERİN KİRASI DÜŞEBİLİR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Daha az konutun el değiştirmesinin kiraları da düşürmesi bekleniyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Son dönemde satışlar düştü ve bu tablo yılbaşına kadar sürecek gibi gözüküyor. Fiyatlar son zamanlarda aşağı çekilmesine rağmen yine de evler satılmıyor. Bu durgunluk kiracıların lehine bir sürece dönüşecek. Sıfır binaların kiralık fiyatları stabil devam edebilir ancak ikinci el konutlarda, özellikle eski bölgelerdeki evlerin kiralarında düşüş bekliyorum" dedi.

ÇÖZÜM DAHA ÇOK ÜRETMEKTE

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak da aşırı ev fiyatlarında ve kiralarda çözümün konut üretimini artırmak olduğunu ifade etti. Kolçak, "Piyasadaki dengeyi sağlamak ve fiyatları düşürmek için konut açığını hızlıca kapatmalıyız. Yıllık 400-500 bin konut yapıyoruz. Bunu 800 bine çıkarmamız gerekiyor. Arzı artırırsak hem konut fiyatları hem de kiralar düşecektir" diye konuştu. Kredi ile alınacak evlerin aylık taksit ödemesinin 40-50 bin lira bandına yükseldiğine dikkat çeken Kolçak, "Bu da konuta talebi azaltıyor. Vatandaş da yatırımcı da konut dışındaki diğer alternatiflere yöneldi. Bu durum gelecekte aşırı kiraları dizginleyebilir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.