Ev hanımlarına emeklilik müjdesi ile ilgili detaylar belli oldu. 25 yıl evli kalana emeklilik şansından yararlanabilmek için kadının daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. Ev hanımlarına emeklilik toplu ödeme yapılarak elde edilebiliyor. Emeklilik için bazı şartlar sunuluyor. Ev hanımlarına emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak yer alıyor. Peki ev hanımlarına emeklilik için toplu ödeme ne kadar? İşte, ev hanımlarına emeklilik için şartları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı Seçim Beyannamesini duyurdu.

Buna göre; Eev hanımları, emeklilik şartları yerine getirildiği taktirde milyonlarca kadın 45-47 yaşında emekli olabilecek.

Bugün itibarıyla ev kadınlarının emekli olması için devletin ödeyeceği aylık prim tutarı 1.067 lira olup, 3.202 lira yerine 2 bin 135 lira yatırılacak. Böylece verilecek yıllık destek 12 bin 804 lira olacak.

Mevcut durumda SSK'da 7.200 prim günü ile kadınlar 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşını doldurduğunda emekli olabiliyor. Bağ-Kur'da ise kadınlar 58 yaşında, erkekler de 60 yaş ve 9.000 gün primle emekli olabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

* Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

* Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

* Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

EV HANIMLARINA PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3202 lira 56 kuruş ödeme yapıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.

Mevcut tutar üzerinden devletin ev hanımlarının emekli olabilmesi için ödeyeceği aylık prim tutarı bin 67 lira 52 kuruş olacak. Ev hanımları aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş yerine 2 bin 135 lira 4 kuruş prim yatırarak emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden 12 bin 810 lira devlet desteği sağlanmış olacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de büyüyecek.

-Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek

-Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek

Seçim beyannamesinin en önemli ayaklarından birini oluşturan Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni ailelerin kurulmasını teşvik edilip, ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanırken yaşlı bakım sigortası da devreye alınacak. Yaşlı bakım sigorta sisteminin teknik ve yasal altyapısı hızlı bir şekilde tamamlanacak.

-Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

* 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan

* Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

* Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar

* 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.