Milyonlarca ev hanımına sosyal güvence sağlayacak emeklilik düzenlemesi için çalışmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü yasa tasarısı, devlet destekli prim sistemi ile evde çalışan kadınların da emekli olmasına imkân tanıyacak. Peki düzenleme ne zaman yasalaşacak, kimler başvurabilecek, başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte ev hanımlarına emeklilikle ilgili merak edilen tüm detaylar...

MİLYONLARCA EV HANIMINA EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Türkiye'de milyonlarca kadını yakından ilgilendiren yeni sosyal güvenlik düzenlemesiyle, ev hanımlarının emekli olabilmelerine olanak tanıyacak sistemin detayları netleşmeye başladı. Aile Koruma Kalkanı programı kapsamında hazırlanan bu tasarı, sosyal güvenlik dışında kalan kadınlara hem destek hem de emeklilik imkânı sunacak.

YASAL DÜZENLEME NE AŞAMADA?

2025 yılı itibarıyla kamuoyuna duyurulan düzenleme henüz yasalaşmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma tamamlanma aşamasında. Meclis'e sunulması beklenen teklifin, yılın ikinci yarısında yasalaşması öngörülüyor.

Yasa yürürlüğe girdiğinde sigortalı olmayan kadınlar, isteğe bağlı sigorta ile sisteme dahil olacak ve primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Yasa çıktıktan sonra:

İsteğe bağlı sigorta kaydı açılacak

Devlet destekli prim ödemesi başlayacak

Emeklilik için gün sayımı süreci işlemeye başlayacak

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Bu düzenleme, özellikle ev ekonomisine katkı sağlayan ancak SGK kapsamına girmemiş kadınları hedef alıyor. Şartlar şu şekilde:

Sigortalı bir işte çalışmayan ev hanımları

Emeklilik için yeterli prim günü bulunmayan kadınlar

Kendi adına isteğe bağlı prim ödemeyi kabul edenler

Yaşı veya geçmişteki sigorta durumu fark etmeksizin, tüm ev kadınları bu sistemden yararlanabilecek.

DEVLET KATKISI NE KADAR?

Sistemin en dikkat çekici noktalarından biri devlet desteği. Yapılan açıklamalara göre:

Ödenmesi gereken primin %33'ü devlet tarafından karşılanacak

Emeklilik için 15 yıl (5400 gün) boyunca ödeme yapılması gerekecek

Bu süreç boyunca devletin toplam katkısı bugünkü asgari ücretle yaklaşık 500.000 TL olacak

Bu destek, kadınların prim yükünü azaltarak emeklilik hedeflerini daha ulaşılabilir hale getirecek.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerinden yapılabilecek. Başvuru sonrası:

Kişi isteğe bağlı sigorta sistemine dahil edilecek

Bağ-Kur statüsünde sigorta kaydı açılacak

Aylık primler internet üzerinden veya PTT/SGK vezneleri aracılığıyla yatırılabilecek

Düzenli ödeme yapan kadınlar, emeklilik yaşına geldiklerinde maaş almaya hak kazanacak.