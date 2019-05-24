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Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartları

Devlet, evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı sağlıyor. Bu şekilde geçimini sağlayanlar, esnaf statüsünde değerlendiriliyor, vergi ödemiyor.

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Anadolu’nun hemen hemen her yerinde kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. El işi, süs eşyası, bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satan bu kadınlara devlet de destek veriyor. Kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyan devlet, aynı zamanda standardın altında bir primle evde emeklilik imkanı sağlıyor. 
 
ESNAF SAYILIYORLAR 
 
Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alabiliyor. Bu belgeyi alanlar SGK’ya başvurarak sigortalı da oluyor. Her ay prim yatırıyor. Üstelik 26 gün prim yatırıp 30 gün sigortalı sayılıyor. 2019 yılı için ödenecek prim tutarı ise 709 lira. Normalde prim 819 lira. 110 liralık avantaj var. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2020’de 27, 2021’de 28, 2022’de 29 ve 2023'le sonrası için 30 gün olacak. 
 
31 BİN LİRA SINIRI VAR
 
Yeni düzenlemeyle internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, 30 bin 696 liraya kadar olan gelir için vergiden istisna tutulacak. Bu da ev kadınlarının aile bütçesine daha çok destek vermesi açısından çok önemli bir fırsat. 
 
ŞARTLAR NELER 
 
• 18 yaşından büyük olmak. 
 
• Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak. 
 
• Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak. 
 
• ’Gelir Vergisinden Muaf’ olduğunu belgelemek. 
 
DENETİM VAR
 
Esnaf Muafiyet Belgesi almak isteyenler, ‘neyi, nasıl, nerede’ ürettiğini vergi denetçilerine kanıtlamak zorunda. Sigortalı olduğu süre boyunca kesintisiz üretim yapması ve satış faaliyetlerini sürdürmesi gerekiyor. Ayrıca, giderlerini fatura, gelirlerini ise makbuzlarla kayıt altında tutmak ve bu belgeleri vergi denetim elemanlarına ibraz etmekle yükümlüler. Üretilen malların dernek, vakıf, sendika ve meslek odaları tarafından kurulan kermeslerde satılmasında bir sakınca yok. Ancak, halk pazarlarında satışı yapılamıyor. 
 
(Güneş)

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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