İstanbul Şişli'deki Astoria AVM'nin otoparkında 2 gün 10 saat 33 dakika kalan bir otomobile 12 bin 650 TL'lik fatura çıkarıldığı öne sürüldü. Fahiş otopark ücretini duyan araç sahibi önce şaka yapıldığını sandı; gerçek olduğunu anlayınca istenen ücreti ödemeyi reddetti.

ÖDEME YOKSA ÇIKAMAZSIN

Başından geçenleri sosyal medyada paylaşan kadın sürücünün iddiasına göre, ödeme yapmadan otoparktan çıkmasına müsaade edilmedi. 'AVM yönetimini çağırın' talebine karşılık da, "Bu saatte kimse yok, ödemeniz gerekiyor" yanıtı verildi.

POLİSİ DUYUNCA İNDİRİM

Sürücü, polisi arayacağını söyleyince, otopark görevlileri yöneticileri aradı; ücret 3 bin TL'ye düşürüldü. Araç sahibi yüzde 76 indirim yapılan tutarı ödeyerek çıkış yapabildi. AVM otoparkında fahiş ücretlerin talep edilmesi sosyal medyada 'soygun' yorumlarına yol açtı.

HAVALİMANINDAN 10 KAT PAHALI

Astoria AVM ile İstanbul Havalimanı'nın otopark ücretleri karşılaştırıldı; 2 gün 10 saat 33 dakika için havalimanında ödenecek ücretin bin 305 TL olduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) belirlediği yol kenarı otoparklarında ise bir otomobil için günlük en fazla 270 TL alınıyor.

3 SAAT ÜCRETSİZ KURALINA DA UYULMUYOR

AstorIa AVM'nin otopark ücretleriyle ilgili 'sikayetvar.com' sitesinden de benzer sorunlar olduğu görüldü. AVM otoparkı için istenen parayı fazla bulan bir sürücü, gişedekilerin 'burası iş merkezi, özel otopark' diyerek fahiş ücrete kılıf uydurduğunu aktardı. 1 saat 40 dakika için kendisinden 300 TL alınan başka bir sürücü ise UKOME'nin '0-3 saat ücretsiz otopark' kararının hiçe sayıldığını belirtti. UKOME'nin 30 Ocak 2007 tarihli kararıyla AVM'lerdeki hizmet otoparklarından ilk 3 saat için ücret alınması yasaklanmıştı.

'HATA'LI SAVUNMAYI ÇÜRÜTEN TABLO!

Akşam Gazetesi'nin ulaştığı AVM'nin müşteri ilişkileri departmanından Hacer Kaya, "Böyle bir ödeme mümkün değil, sistemsel hata olmuş olabilir. Aylık tarife ücretimiz 15 bin 500 TL. Böyle ödeme yapan kişiler dekont göstersin" diyerek iddiaları reddetti. Ancak otoparkın resmî fiyat listesine göre ilk 12 saat 900 TL, sonraki her saat 250 TL. Bu hesaba göre 2 gün 10 saat 33 dakikalık park ücreti iddia edilen 12 bin 650 TL'ye denk gelerek talep edilen tutarı doğruluyor.