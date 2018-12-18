Ev kredisi faiz oranları ne kadar düştü? 2018 Vakıfbank Ziraat konut kredi faiz oranları hesaplama nasıl yapılır? Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi yüzde 0.98'lik oran ne kadar sürecek? En düşük konut kredisi faizleri hangi bankada? soruların yanıtları araştırılırken geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili yaptığı açıklama sonrası bazı bankalardaki faiz oranları düştü. Öncelikle Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ile ilgili müjdeyi verdi. Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına gerilettiğini duyurdu. Konut kredisi çekerek ev almak isteyenler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi ile ilgili hesaplamalar ve detayları bu haberimizde derledik. Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın konut alabilmesi için bankalar tek tek harekete geçiyor. Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyaya sırasıyla Vakıfbank ve Halkbank da katıldı. Yapılan çalışma ile konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlendi. Aradaki yüzde 0.80'lik farkı da inşaat firmaları üstlendi. Böylece tüketicilere yüzde 0.98 ile kredi kullanma imkânı sağlandı. Öte yandan, Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de devam edecek. Konut kredisi faiz oranları son dakika gelişmeleri ve yeni haberler star.com.tr'de.

KONUTTA CANLANMA YAŞANACAK



Sektör temsilcileri yüzde 2.99'u bulan konut kredi faizi nedeniyle vatandaşın alım kararını ertelediğini, bu kampanya sonrası konut pazarında canlanma beklediklerini belirtiliyor. Kampanya ile firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el konut satışlarının finansmanına destek verilecek.

Böylelikle, firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacak. Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların kampanyaya dahil olan bankalara olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak.



YIL SONUNA KADAR KDV VE TAPU HARCI İNDİRİMLERİ DE SÜRECEK



Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de sürecek. KDV, yüzde 18 yerine 8, tapu harcı da yüzde 4 yerine 3 olarak ödenecek.

Uzun süredir maliyet baskısına karşı zam yapmadıklarını söyleyen sektör temsilcileri, konut almak için doğru zaman olduğunu belirtiyor.



BANKALAR SIRASIYLA KONUT KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM YAPTI

Milyonlarca vatandaş, konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Ev almak isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi faizleri için bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde konut kredisi faiz oranları ile ilgili ilk indirimi Ziraat Bankası yapmıştı. Kampanyaya sırasıyla Vakıfbank ve Halkbank da katıldı.

Ev almak için kişilerin birikimleri iyi olmalı veya iyi bir yatırım ile yüksek gelire sahip olmanız gerekiyor. Birikimleriniz veya yüksek geliriniz yoksa ev almak için bankaların müşterilere sağladıkları konut kredilerinden faydalanabilirsiniz. Türkiye’de bulunan bankalar müşterilere faiz oranlarıyla birlikte çeşitli finansman sağlamaktadır. Bu durum için dikkat edilmesi gereken en uygun banka konut kredisi hangisi olduğunu bilmenizdir. Krediyi alacağımız bankanın oranları çekebileceğimiz miktar ve vade oranına göre değişmektedir





ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası geçtğimiz günlerde ev almak isteyenlere vatandaşlara yönelik çok önemli bir uygulamayı başlattı. Banka, inşaat firmalarının da desteğiyle konutta faizi yüzde 1'in altına indirdi. Yeni bir ev sahibi olmak isteyenler %0,98 faizle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanabilecek.

Türkiye'ye katma değer sağlayan her ekonomik faaliyete destek vermeyi vizyon edinen ve önceki gün tarımsal kredileri uygun faizle yeniden yapılandırma kararı alan Ziraat Bankası, bu kez konut sektörüne yönelik önemli bir adım attı. Ziraat Bankası, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 ay vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkânı getirdi.



Ziraat Bankası'nın yeni uygulaması ile 500 bin liralık 10 yıl vadeli kredide tüketicinin toplam ödemesi, aylık yüzde 2.09 faize göre 517 bin TL, aylık yüzde 1.78 faize göre ise 362 bin TL azalacak.



FİRMALAR DA YÜKÜ ÜSTLENDİ



Banka tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır.



Bu kapsamda, firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır" denildi. Kullandırılan kredilerin bir kısmı, inşaat şirketlerinin bankaya olan kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak" denildi.



Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da faiz oranının 0.98'inin müşteri, 0.80 puanının firmalar tarafından üstlenileceğini, özellikle düşük gelirli grubun hedeflenildiğini ifade etti.



ÖZEL BANKALAR DA TOPA GİRSİN



ZIRAAT Bankası'nın başlattığı konut kampanyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Bu kampanyayı dernek olarak biz önerdik. Banka faizi 1.78'e çekti. 80 baz puanı da inşaatçılar olarak biz karşılıyoruz. Tüketicilere yüzde 0.98 faizle kredi imkânı sunuluyor.



Diğer kamu bankaları ile özel bankaların da topa girmesini bekliyoruz. Girsinler ki, sistem çalışsın. Bu kampanyayla tüketiciler ucuz maliyetle kredi kullanarak çarkı çevirecekler" dedi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR?

Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını güncelleyerek yüzde 1'in altına çekti. Vakıfbank''tan yapılan açıklamada; "Müşterilerini yakından takip eden bir banka olarak, onların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampanya ile ayrıca konut sektörünün lokomotif olma özelliği de harekete geçirilerek 200'den fazla iş koluna da önemli katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde de her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de farklı kampanya ve fırsatlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz" denildi. Vakıfbank adına açıklamayı, Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi yaptı.

Vakıfbank, 'Sarı Panjur' adını verdiği kampanyası ile konut kredisi faiz oranını 0,98'e çekti. Ancak, Ziraat Bankası'nın kampanyasında da olduğu gibi, 0,98 faiz oranı belli projelerde geçerli olacak. Yapılan açıklamada da, Vakıfbank ile anlaşmalı inşaat firmalarının projelerinde geçerli olacağı vurgulandı.



KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA



Son günlerde art arda gelen faiz indirimi kararları vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. 120 vadeli, 500 bin TL'ye kadar kredi çekerek ev sahibi olma şansı yakalayan vatandaşlar, 'Konut kredisi faizi nasıl hesaplanır?' sorusuna yanıt arıyor. Peki konut kredisi faizi nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...



Konut kredisi hesaplama formülü basitçe şu şekilde ifade edilebilir.



Taksit tutarı eşittir kredi tutarı çarpı faiz tutarı çarpı 1 artı faiz üstü taksit sayısı bölü 1 artı faiz üstü taksit sayısı. Kredi hesaplama formülü aşağıdaki fotoğrafa uygun şekilde yapılabilir.





Formülde kullanılacak olan 'Faiz' değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin; faiz %1 ise formülde 0,01 olarak kullanılmalıdır.



HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 0.98 Oldu! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faiz indirimi kararının ardından bugünde Halkbank konut kredisi faiz indirimi yaptığını açıkladı. Halk Bankası konut kredisi faizi yüzde 0.98 olarak revize edildi.



Kamu bankaları konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesine çekildi. Ancak söz konusu indirim sadece kamu bankaları tarafından finansör olunan projelerde geçerli oldu.



Yani ilgili projeleri hayata geçirmek için kamu bankalarından kredi kullanan inşaat firmaları tarafından hayata geçirilen konut projelerinden satın alan kişiler yüzde 0.98 faiz oranı ile konut kredisi kullanabilecek.



Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız Cuma günü ilk konut kredisi indirimi müjdesi Ziraat Bankası tarafından verilmiş, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesine çekilmişti.



İlk yapılan haberlerde konut kredisi faiz indirimi ile normal oranın yüzde 1.78 olduğu ve anlaşmalı konut projelei için yüzde 0.98 faiz oranı ile kredi kullandırılacağı lanse edilirken sonradan normal projeler ve ikinci el konutlar için kredi fazi oranının yüzde 1.98 olarak korunduğu anlaşılmış ve karar büyük tepki çekmişti.



Ardından umutlar diğer kamu bankaları tarafından yapılacak olan indirimlere çevrilmiş ve en azından bu bankaların genel bir kredi indirimi yapması beklentisi oluşmuştu. Ancak dün Vakıfbank konut kredisi faiz indirimi yaptığını açıklayınca umutlar bir kere daha kırılmıştı.



Çünkü Vakıfbank 0.98 konut kredisi faizi kararında da tıpkı Ziraat Bankası konut kredisi kampanyası için olduğu gibi sadece finansör olduğu projeleri kampanya kapsamı altına aldı. Yani ikinci el konut almak isteyen kişiler için oranlarda bir değişiklik yapılmadı.

TAKSİT 409 TL DÜŞTÜ



Rakamlara bakacak olursak, yüzde 1.89 oran üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 113 lira taksit ödenirken, geri ödeme 253 bin 616 lirayı buluyor. Konut kredisi yüzde 2.37 üzerinden kullanıldığında ise aylık taksit 2 bin 522 lira olurken, geri ödeme miktarı da 302 bin 603 liraya yükseliyor. Buna göre, 100 bin liralık kredide 48 bin 987 lira cepte kalıyor.



500 BİN TL KREDİDE



Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebinde kalan miktar da artıyor. Buna göre; 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.37 faiz oranı üzerinden kullanıldığında aylık taksitler 12 bin 608 liraya çıkıyor. Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 513 bin 16 lira oluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.89 oran ile kullanıldığında ise aylık taksitler 10 bin 567 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 268 bin 78 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 244 bin 938 lira karlı çıkıyor.



KREDİ KULLANIMI DİBİ GÖRDÜ



Ev almak isteyen vatandaşlar için konut kredisinde psikolojik faiz oranı yüzde 1 olarak biliniyor. Faiz oranı yüzde 1’i aştıkça, kredi kullanımı da aynı ölçüde geriliyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, yükselen faizler nedeniyle konut kredisi kullanımı yüzde 79.1 azalarak 8 bin 65’e geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli (kredili) satışların payı yüzde 5.5’e kadar düştü. Bu oran yüzde 30’lu seviyelerde bulunuyordu.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZLERİ



İNG Bank Konut Kredisi Faiz Oranı



İNG Bank 60 aya kadar olan vadelerde yüzde 2.01, 61-120 ay aralığında olan vadelerde ise yüzde 1.91 konut kredisi faiz oranı sunuyor.



ICBC Yeni Evim Konut Kredisi Faiz Oranı



Standart konut kredisi ürünü kapsamında yüzde 2.8 faiz oranı uygulayan ICBC Bank, ilk evini alacak müşterilerine özel uyguladığı kampanyalı Yeni Evim Konut Kredisi ürünü kapsamında 120 ay vade için yüzde 1.92 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.



Kuveyt Türk Konut Finansmanı Kar Payı



Kuveyt Türk Bankası gerçekleştirdiği konut finansmanı kar payı indiriminin ardından kar payı oranlarını 60 aya kadar yüzde 1.89, 61-120 ay vade aralığında ise yüzde 1.94 olarak güncelledi.



DenizBank Konut Kredisi Faiz Oranı



DenizBank 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99, 61-300 ay arasında ise yüzde 2,29 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.

Başvuru süreniz içerisinde yukarıda belirtilen Konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösterebilir. Başvuracağınız zaman bankanızdan güncel faiz oranını kontrol etmeyi unutmayınız. Geri ödeme yapacağınız taksit tutarına göre de faiz oranı değişkenlik gösterir. Banka şubesine gittiğinizde faiz oranı, aylık geri ödeme ve toplam tutarı sorarsanız, bütçenizi ona göre ayarlayıp geri ödemelerde sorun yaşamazsınız. Bankaya yapılan gecikmeli ödemeler findeks puanınızı etkilemektedir. Findeks puanı yani kredi notu düşük olan kişiler için banka tarafından kredi başvuruları değerlendirilmiyor.