Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Çalışmada sona yaklaşıldı

TRT Haber 23 Mart 2022 Çarşamba 03:12 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 03:13

KDV sadeleştirmesinde gıdanın ardından sıra konutta. Hazine ve Maliye Bakanlığı; Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışmada sona yaklaşıldı.

150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüzde 18'lik KDV azaltılacak

Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak.

KDV; konutun 150 metrekaresi için yüzde 8, 150 metrekare üzerindeki bölüm için ise yüzde 18 olacak.

Mevcut sistemde 1 milyon lira değerinde 150 metrekarelik konut için 80 bin lira KDV ödenirken,155 metrekarede bu miktar 180 bin liraya yükseliyor.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI SON BULACAK"

Yeni düzenlemeyle sadece 150 metrekarenin üzerindeki bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Böylece 1 Milyon lira değerindeki 155 metrekare konutun KDV'si 85 bin 805 liraya düşecek.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, düzenlemeyle ilgili, "Bu yüzde 10 gibi bir iskonto anlamına geliyor. Düşük metrekare gösteriyorlardı veya bir evi ikiye bölüp iki tapu haline getiriyorlardı bu tip uygulamalar şuanda son bulacak" dedi.

"PİYASA CANLANACAK, SIFIR EVLERE İLGİ ARTACAK"

Düzenlemenin ev fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Aşa, düzenlemeyle piyasaların daha da canlanacağını, sıfır evlere olan ilginin artacağını söyledi.

Düzenlemeyle tapu harçlarında da indirime gidilmesi öngörülüyor. Mevcut sistemde tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında...

Konutta yeni KDV modeli çalışması tamamlandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.