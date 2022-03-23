İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8328
  • EURO
    16,3612
  • ALTIN
    913.405
  • BIST100
    2188.81
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Çalışmada sona yaklaşıldı
Ekonomi

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber! Çalışmada sona yaklaşıldı

Konut fiyatlarına KDV indirimi düzenlemesinde sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasıyla, 150 metrekarenin üzerindeki konutlara uygulanan yüzde 18'lik KDV yükü azaltılacak. Düzenlemeyle ikili KDV sisteminin getirilmesi planlanıyor.

TRT Haber23 Mart 2022 Çarşamba 03:12 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 03:13
ABONE OL

KDV sadeleştirmesinde gıdanın ardından sıra konutta. Hazine ve Maliye Bakanlığı; Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışmada sona yaklaşıldı.

150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüzde 18'lik KDV azaltılacak

Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak.

KDV; konutun 150 metrekaresi için yüzde 8, 150 metrekare üzerindeki bölüm için ise yüzde 18 olacak.

Mevcut sistemde 1 milyon lira değerinde 150 metrekarelik konut için 80 bin lira KDV ödenirken,155 metrekarede bu miktar 180 bin liraya yükseliyor.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI SON BULACAK"

Yeni düzenlemeyle sadece 150 metrekarenin üzerindeki bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Böylece 1 Milyon lira değerindeki 155 metrekare konutun KDV'si 85 bin 805 liraya düşecek.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, düzenlemeyle ilgili, "Bu yüzde 10 gibi bir iskonto anlamına geliyor. Düşük metrekare gösteriyorlardı veya bir evi ikiye bölüp iki tapu haline getiriyorlardı bu tip uygulamalar şuanda son bulacak" dedi.

"PİYASA CANLANACAK, SIFIR EVLERE İLGİ ARTACAK"

Düzenlemenin ev fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Aşa, düzenlemeyle piyasaların daha da canlanacağını, sıfır evlere olan ilginin artacağını söyledi.

Düzenlemeyle tapu harçlarında da indirime gidilmesi öngörülüyor. Mevcut sistemde tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında...

Konutta yeni KDV modeli çalışması tamamlandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.