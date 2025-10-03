TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti

üketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon rakamları belli oldu

EKİM AYI KİRA ARTIŞ YAVANI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ekim ayı kira artış tavanı yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.