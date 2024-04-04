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Ekonomi

Ev sahipleri dikkat! Süre yarın doluyor: Beyan etmeyene cezai işlem uygulanacak

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kira beyannamesinde yarın son gün. Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl gelir elde edenlerin beyannamelerini en geç yarına kadar vermeleri gerekiyor. Aksi halde kira gelirini beyan etmeyen 21 bin liralık istisnadan yararlanamayacak ve cezai işleme tabi tutulacak.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Ev sahipleri dikkat! Süre yarın doluyor: Beyan etmeyene cezai işlem uygulanacak
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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, konut kira gelirlerinde geçen yıl yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirinde 150 bin lira istisna tutarını aşanların beyanname vermesi gerekiyor.

Mülk sahiplerinin, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile gerekli işlemleri yapma imkanı bulunuyor.

Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin elde ettikleri geliri beyan süresinde sona gelindi. Beyannamelerin en geç yarın verilmesi gerekiyor.

- ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME İMKANI

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri veya yurt dışından faiz ve kar payı kazançları için de 5 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekiyor.

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.

- BAKAN ŞİMŞEK DE HATIRLATMADA BULUNMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kira beyannamesi uyarısında bulunmuştu.

Şimşek, "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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