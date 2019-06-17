31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8713
  • 6,5979
  • 252.135
  • 91.653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Evde bakım maaşı 17 Haziran 2019 yatan iller hangileridir? 17 Haziran evde bakım maaşı sorgulama!

17 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Haziran ayının bitimine sayılı günler kala vatandaşlar bir taraftan 17 Haziran evde bakım maaşlarını sorgulamaya devam ederken bir taraftan da ‘Evde bakım maaşı 17 Haziran 2019 yatan iller hangileridir?’ sorusuna yanıt arıyor. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları bugün itibariyle 34 ilde yatırıldı. Haziran ayının 25’ine kadar da diğer illerde yatması bekleniyor. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında bulunan evde bakım maaşı bakiye takibi SMS sorgulaması yapılabiliyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Peki, evde bakım maaşınız yattı mı? İşte 2019 evde bakım maaşı ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

17 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Evde bakım maaşı 17 Haziran 2019 yatan iller hangileridir? Haziran ayının bitimine kısa bir süre kala 34 ile evde bakım maaşı hesaplara yatırıldı. 25 Haziran 2019 tarihine kadar diğer illerde de evde bakım maaşlarının banka hesaplarına yatırılması planlanılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında bulunan evde bakım maaşı bakiye takibi SMS sorgulaması yapılabiliyor. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. İşte ayrıntılar…

17 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

 

E-DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ NASIL YAPILIR?
 
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?
 
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
 
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
 
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
 
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.
 
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
 
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. 

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

TSK'dan Gelibolu'da dev tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da dev tatbikat

Hayatlarını hiçe saydılar! Pes dedirten görüntüler

Hayatlarını hiçe saydılar! Pes dedirten görüntüler

İBB’den toplu ulaşımdaki "Sübvanse" kararı

İBB’den toplu ulaşımdaki 'Sübvanse' kararı

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava flaş gelişme

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava flaş gelişme

Konut alacaklar dikkat... Bugün kullanıma sunuldu

Konut alacaklar dikkat... Bugün kullanıma sunuldu
 

POPÜLER HABERLER

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA