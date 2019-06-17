Evde bakım maaşı 17 Haziran 2019 yatan iller hangileridir? 17 Haziran evde bakım maaşı sorgulama!
17 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Haziran ayının bitimine sayılı günler kala vatandaşlar bir taraftan 17 Haziran evde bakım maaşlarını sorgulamaya devam ederken bir taraftan da ‘Evde bakım maaşı 17 Haziran 2019 yatan iller hangileridir?’ sorusuna yanıt arıyor. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları bugün itibariyle 34 ilde yatırıldı. Haziran ayının 25’ine kadar da diğer illerde yatması bekleniyor. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında bulunan evde bakım maaşı bakiye takibi SMS sorgulaması yapılabiliyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Peki, evde bakım maaşınız yattı mı? İşte 2019 evde bakım maaşı ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…
17 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Evde bakım maaşı 17 Haziran 2019 yatan iller hangileridir? Haziran ayının bitimine kısa bir süre kala 34 ile evde bakım maaşı hesaplara yatırıldı. 25 Haziran 2019 tarihine kadar diğer illerde de evde bakım maaşlarının banka hesaplarına yatırılması planlanılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında bulunan evde bakım maaşı bakiye takibi SMS sorgulaması yapılabiliyor. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. İşte ayrıntılar…
17 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
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