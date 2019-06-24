Evde bakım maaşı 24 Haziran yatan iller hangileridir? 24 Haziran evde bakım maaşları yattı mı?
24 Haziran evde bakım maaşları yatan iller belli oldu! Evde bakım maaşlarını almak isteyen vatandaşlar, ‘Evde bakım maaşı 24 Haziran yatan iller hangileridir? 24 Haziran evde bakım maaşları yattı mı?’ sorularına internette yanıt arıyor. Evde bakım maaşı yatan ille Bakanlık tarafından bugün güncellendi. Haziran ayında evde bakım maaşları pek çok ilde yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, SMS ile sorgulama gerçekleştirilebiliyor. Sorgulamayı yapmak için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndermek gerekiyor. Mesaj gönderilmesi durumunda 1 sms ücreti operatörünüz tarafından alınır. İşte 24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı…
24 Haziran evde bakım maaşları yatan iller belli oldu! ‘Evde bakım maaşı 24 Haziran yatan iller hangileridir? 24 Haziran evde bakım maaşları yattı mı?’ sorularına yanıt arayan vatandaşlar aradığı cevabı bugün itibari ile buldu. 24 Haziran evde bakım maaşları Bakanlık tarafından bugün güncellendi. Çok sayıda iller maaşlar hesaplarına yatırıldı. . Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, SMS ile sorgulama gerçekleştirilebiliyor. Sorgulamayı yapmak için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndermek gerekiyor. Mesaj gönderilmesi durumunda 1 sms ücreti operatörünüz tarafından alınır. Evde bakım maaşı almak isteyenler, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. İşte 24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı…
24 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİDİR?
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
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