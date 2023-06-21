Evde bakım maaşına yapılacak artış, asgari ücrete zam yapılmasının ardından gündeme geldi. Temmuz-Aralık dönemi için ödenecek yeni asgari ücret, brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ara zam oranının belirlenmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı başta olmak üzere birçok kalemde hesaplar değişti. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023? Son dakika Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar..

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?



2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu. Temmuz-Aralık dönemi için ödenecek yeni asgari ücret, brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ara zam oranının belirlenmesiyle birlikte birçok kalemde hesaplar değişti.

Asgari ücrete yapılan artışla beraber işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı tavanında da artış gerçekleştirildi.

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşı 2330 liraya yükselirken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3201 lira olarak açıklandı.

65 yaş aylığı, 2 bin 604 TL'den 3.489 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı ödemeleri ise 2023 yılında aylık 5 bin 656 TL olacak.

Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahiplerine her ayın 15'inde yatıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli kişinin engelli raporunda "TAM BAĞIMLI" ifadesi yer almalıdır.

Çocuklar için; "Çok ileri düzeyde ÖGV", "Belirgin ÖGV" veya "Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)" gereksinimi ifadeleri yer almalıdır.

Haneye giren toplam gelirin, hanede bulunan kişi sayısına bölünerek kişi başı gelirin; Asgari ücreti 3/2 oranından az olması gereklidir.

SYDV yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonunda kişinin "bakıma ihtiyacı" olmasının karar verilmesi gereklidir.