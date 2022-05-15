Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı, ödemeyi alan engelli, hasta ve yaşlı aileleri tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım ihtiyacı olan vatandaşların ailelerine ödenen Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım ödemelerinin yatıp yatmadığını aşağıdaki bağlantı üzerinden kontrol edebilirsiniz. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

E-DEVLET ENGELLİ EVDE BAKIM ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA

15 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ



1- Balıkesir 2- Osmaniye 3- Çanakkale

4- Ordu 5- Tokat 6- Bolu

7- İzmir 8- Bursa 9- Kocaeli

10- İstanbul 11- Manisa 12- Bursa

13- Diyarbakır 14- Konya 15- Ankara

16- Adana 17- Bilecik 18- Karabük

19- Samsun 20- Aksaray 21- Kayseri

22- Antalya 23- Batman 24- Sakarya

25- Kırıkkale 26- Şanlıurfa 27- Afyonkarahisar

28- Uşak 29- Gaziantep 30- Kars

31- Erzurum 32- Niğde 33- Kırşehir 34- Mersin

E-DEVLET'TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşını sorgulamak için TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.