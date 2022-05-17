TC no ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı, Yaşlı ve engelli ödemesi alan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Engelli maaşı 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük kişilere veriliyor. Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? TC no ile evde bakım maaşı sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı sorgulaması SMS yolu ile veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Evde bakım ödemelerinin yatıp yatmadığını aşağıdaki bağlantı üzerinden kontrol edebilirsiniz. İşte e-Devlet TC no ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

TC NO İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA (E-DEVLET)

Evde bakım maaşını sorgulamak için TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım ihtiyacı olan engelli, hasta ve yaşlı ailelerine ekonomik destek amacıyla veriliyor.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldı.

2022 Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.084 TL'ye, %40-69 arası engelli maaşı 865 TL'ye, %70 ve üzeri engelli maaşı 1.298 TL'ye, evde bakım yardımı 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ise 1.649 TL'ye yükseldi.

Yaşlı aylığı 1.084 TL, yüzde 40-69 engelli aylığı 865 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı ise 1.298 TL olarak belirlendi.

Engel durumuna göre değişen engelli maaşı engel oranı yüzde 70 ve üzeri engelliler için 1264 lira oldu.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 661 TL'den 865, TL'ye yükseldi. Ağır silikozis hastalarının aylığı ise 2.382 TL olarak ödeniyor.