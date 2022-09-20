İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3079
  • EURO
    18,3342
  • ALTIN
    981.836
  • BIST100
    3230.68
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Evde bakım maaşı yatan iller Eylül 2022! E-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller Eylül 2022! E-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı Eylül 2022 ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı, son yapılan artışla birlikte 3 bin 336 TL oldu. Engelli ve bakıma muhtaç bireylerin aileleri, evde bakım maaşı sorgulamalarını e Devlet veya SMS üzerinden yapabiliyor. İşte Eylül 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası

20 Eylül 2022 Salı 13:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Evde bakım maaşı yatan iller, ödemeyi alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç yaşlılar için ödenen evde bakım maaşları hesaplara yatmaya başladı. Parasının yatıp yatmadığını merak eden varandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte E-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranından ödemeler sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıklayarak, "Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Yanık, "Hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Bu yapacağımız ödemeyle birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.