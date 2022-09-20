Evde bakım maaşı yatan iller, ödemeyi alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç yaşlılar için ödenen evde bakım maaşları hesaplara yatmaya başladı. Parasının yatıp yatmadığını merak eden varandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte E-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranından ödemeler sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıklayarak, "Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Yanık, "Hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Bu yapacağımız ödemeyle birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.