Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım maaşı 10 Mart hangi illerde yattı?

10 Mart 2020 Salı 09:01 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:01

Evde bakım maaşı 10 Mart hangi illerde yattı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste hakkında araştırmalar hız kazandı. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım maaşı alabiliyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyen hastalara bakanlara evde bakım maaşı veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen evde bakım aylığının ödenip ödenmediği e-Devlet üzerinden güncel olarak takip edilebiliyor. Evde bakım maaşı ödemelerine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

EVDE BAKIM MAAŞI 10 MART HANGİ İLLERDE YATTI?

Bugün itibari ile evde bakım maaşının yatırıldığı bir il henüz bulunmuyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE:

Evde Bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

2020 yılında evde bakım desteği alan vatandaşların bu maaşlarına da zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.