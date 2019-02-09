Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? (2019 evde bakım maaşı başvuru şartları neler?)

Evde bakım maaşı yattı mı, 2019 bakım maaş zam oranları ne kadar, başvru şartları neler, sorusuna yanıt aranıyor. Bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yaparak öğrene bileceğiniz gibi aynı sistem üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı ile ilgili son durumu kontrol edebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu desteği alan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen evde bakım maaşı, hesaplara yatırılıp yatırılmadığıyla sorgulanıyor.

Evde bakım parası, engellilerin yoksulluğa düşmesinin önlenmesi ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin masraflarının karşılanması adına uygulanıyor. Bazı şartlara bağlı olan evde bakım maaşı, her ay bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.



EVDE BAKIM MAAŞLARI ŞUBAT AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?



Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

2019'DA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2019 yılı asgari ücrete zam yapıldı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte evde bakım ücretleri gündemde. Asgari ücretten sonra evde bakım maaşlarına düzenleme yapıldı. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşlarına 2019 yılında zam geldi. Evde bakım maaşları bin 315 lira oldu.

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği projeler kapsamında evinde bakıma muhtaç ihtiyarların veya engellilerin bakımından sorumlu kişilere aylık olarak yatırılan ödemeler yapmaktadır. Bu ödemelere evde bakım maaşı adı verilmektedir. Bu maaşı almak isteyen kişiler bulundukları ilin Aile Çalışma İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ve hasta veya engelli yakınlarına baktıklarını doğru bir şekilde beyan ederek bu maaştan faydalanabilirler. Evde bakım maaşları her ayın 15’inden sonraki günlerinde, iller arasında sırayla yatırılmaktadır.

Evde bakım maaşı yatan iller, E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN



Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.



VEFAT HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR



Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.



EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.



Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.



Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.