Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Kasım 2018 Evde bakım maaşı kimlere bağlanır şartları nelerdir

Evde bakım maaşı yattı mı? 2018 Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 13 Kasım evde bakım maaşı kimlere bağlanır şartları nelerdir? 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi banka üzerinden nasıl alınır? Evde bakım maaş ücreti ne kadar? e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Evde bakım aylığı, sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen maaştır. Evde bakım maaşı 13 Kasım tarihli hesaplara geçen iller ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. Ağır hasta yada engelli vatandaşlara devlet tarafından verilen evde bakım maaşları ne zaman hangi gün yatacağı araştırılan konular arasında. Kasım ayının ortasına yaklaşınca evde engelli aile yakınlarına bakan vatandaşlar maaşların yatacağı günü heyecanla bekliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son dakika haberler star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık maaş bağlanır. Birincisi, maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması; akrabası bulunmaması durumunda da yasal vasisi olması gerekiyor. Yani, evde bakım aylığı, yüzde 50’nin üzerinde engeli olan kişilere bakmayı kabul etmiş akraba ya da vasisine verilen bir ücret. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ yazması da şart.

EVDE BAKIM AYLIĞI MAAŞI NE KADAR OLDU? 2018



2018 yılının başında gelen zam ile birlikte evde bakım maaşında da artış oldu. 1 Ocak 2018 itibariyle 1.068 lira olan evde bakım maaşı Temmuz ayı ile birlikte 1.105 lira oldu. 800 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığının Ocak 2019'da 1.149, Temmuz 2019'da ise 1.207 lira olması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.



EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeme yapılıyor. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir.



EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179TL

EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN İLLER



1- Giresun

2- Tokat

3- Kahramanmaraş

4- Amasya

5- Kırklareli

6- Bolu

7- Sakarya

8- Afyonkarahisar

9- Antalya

10- Edirne

11- Adana

12- Ordu

13- Çanakkale

14- Muş

15- Konya

16- İstanbul

17- İzmir

18- Denizli

19- Ankara

20- Mersin

21- Diyarbakır

22- Manisa

23- Siirt

24- Zonguldak



EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?



Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engellilik oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Bunun yanında parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması gerekiyor.





Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Bakımı üstlendikleri kişi yanlarında olmadan da vekaleten kişiden mesul olan yakını başvuruyu gerçekleştirebilir. Başvuruyu yapacak engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir.



EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR



- Engelli Sağlık Kurulu raporu



- 1 adet fotoğraf



- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi



- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi



- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı



- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi



- Boşanma halinde boşanma kararı



EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Belirtilen kriterlere sahip olan vatandaşlar, bu kriterleri belgeleyerek müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Evde bakım maaşı almak için istenen evrakları tamamlayarak en yakınlarında bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne başvuru yapabilirler. Bakımı üstlendikleri kişi yanlarında olmadan da vekaleten kişiden mesul olan yakını başvuruyu gerçekleştirebilir. İşte, başvuru için takip edilmesi gereken adımlar;



*Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.



*İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.



*Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.



*SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.



*65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.



AKRABALIK ŞARTI VAR MI?



Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.



Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi takdirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor. Diğer yandan, engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşüyle bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.



EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?



Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması



1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.



Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.



2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.



3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. Engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL



EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİYOR?



Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.