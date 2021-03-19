19 Mart 2021 Cuma 12:20 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 12:20

19 Mart 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile geliri olmayan yaşlıların ailelerinin yanında kalmaları için verilen evde bakım maaşları her ay il il sırayla gerçekleştiriliyor. Ödemeler, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller Mart 2021 listesi ve sorgulama sayfası

Evde bakım maaşı ödemleri Mart ayının 15'i itibariyle resmen başladı. Ödemeler 39 ilde gerçekleştirildi.

19 MART 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Bolu,Tokat, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Samsun, Sakarya, Hatay, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Balıkesir, Giresun, Adıyaman, Manisa, istanbul, Uşak, Bilecik, Düzce, Erzurum, Konya, Mersin, Zonguldak, Niğde, Rize, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Edirne, Kocaeli, İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Kars, Karabük, Kayseri

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.