Evde bakım maaşı yatan illerin listesi Aralık 2018 E Devlet giriş evde bakım parası alma şartı ve sorgulama işlemi giris.turkiye.gov.tr

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi? Aralık 2018 Evde bakım parası bugün yatan iller hangisi? Evde bakım maaşı alma şartları neler? Başvurular nereye nasıl yapılır? Kimler bakım maaşı alabilir? E Devlet evde bakım maaşı nasıl öğrenilir? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. Evde hasta ve yaşlı bakımında bulunan kişilere ödenen para 7 Aralık itibariyle ödemeler başladı. Evde engelli aile yakınlarına bakan vatandaşlar maaşların yatacağı günü heyecanla bekliyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu desteği alan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen evde bakım maaşı, hesaplara yatırılıp yatırılmadığıyla sorgulanıyor Aralık ayı itibariyle evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor Her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, bu ayki durumuyla merak konusu oldu Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller, E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2018



Şu ana kadar Ordu ilinin açıklandığı görülüyor. Diğer iller açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.



OCAK'TA YENİ ZAM



Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, Ocak'ta zamlanacak.



Halen bin 179 lira 40 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, memur maaş zammıyla yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre memurların Ocak zammının yüzde 11.15 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmine göre maaş, bin 311 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI MAAŞI NE KADAR OLDU? 2018



2018 yılının başında gelen zam ile birlikte evde bakım maaşında da artış oldu. 1 Ocak 2018 itibariyle 1.068 lira olan evde bakım maaşı Temmuz ayı ile birlikte 1.105 lira oldu. 800 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığının Ocak 2019'da 1.149, Temmuz 2019'da ise 1.207 lira olması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?



Evde bakım maaşı almanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bilindiği gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım parası ödenmesine ilişkin bir proje hayat geçirildi. Bu proje ile evde bakıma muhtaç kişilerin yakınları ekonomik açıdan rahatlıyor ve yakınlarına daha iyi bir ortam bakım sağlıyorlar.

Evde bakım parasını alabilmeniz için belirlenen kritileri sağlıyor olmanız gerekmektedir. Bunun için belirlenen üç kriteri yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu hususlardan ilki, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olması gereken ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu yazısı. Bu yazıda engel oranının yüzde elli üzerinde olduğu ve ağır engelli kısmında da evet olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım hizmeti ücreti ya da aylığı tamamen “Ağır Özürlü” sınıfına giren özürlü vatandaşlara bakmayı kabul etmiş akrabası veya vasisi olan bakıcıya verilen bir aylıktır. Evde Bakım Maaşı için İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya Toplum Merkezlerine başvurulabilir.

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN



Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.



VEFAT HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR



Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.



EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?



Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık 1027 lira maaş bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir. Her ay düzenli olarak olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarının Kasım ayına dair maaşları bazı illerde hesaplara yatırıldı. Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.



Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.







EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179TL

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR



- Engelli Sağlık Kurulu raporu



- 1 adet fotoğraf



- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi



- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi



- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı



- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi



- Boşanma halinde boşanma kararı



EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Belirtilen kriterlere sahip olan vatandaşlar, bu kriterleri belgeleyerek müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Evde bakım maaşı almak için istenen evrakları tamamlayarak en yakınlarında bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne başvuru yapabilirler. Bakımı üstlendikleri kişi yanlarında olmadan da vekaleten kişiden mesul olan yakını başvuruyu gerçekleştirebilir. İşte, başvuru için takip edilmesi gereken adımlar;



*Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.



*İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.



*Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.



*SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.



*65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.



AKRABALIK ŞARTI VAR MI?



Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.



Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi takdirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor. Diğer yandan, engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşüyle bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeme yapılıyor. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir.