Evde bakım maaşı yatan illerin listesi sorgula (Evde bakım maaşı hizmeti başvuru şartları nelerdir?)

Evde bakım maaşı yatan iller ve başvuru şartları merak konusu oldu. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için ödemelerin yapıldığı iller ile ilgili araştırmalar sürüyor. Devlet tarafından verilen bu hizmetten faydalanabilmek için bazı şartların olması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor.

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.

Evde bakım maaaşın E Devlet üzerinden yatıp yatmadığı kolayca sorgulanabiliyor. 2019 yılı evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu desteği alan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen evde bakım maaşı, hesaplara yatırılıp yatırılmadığıyla sorgulanıyor.

Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 2019 yılında yeni zamla bin 315 lira oldu. Şubat ayı evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. Bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. 2018 yılında bin 179 lira 40 kuruş seviyesinde bulunan evde bakım parası, 2019 Ocak zammı ile yükseldi.



Şu ana kadar Hatay, Amasya, Tokat, Edirne, Ordu olmak üzere toplam 12 ilde evde bakım paraları hesaplara yatırıldı.

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu desteği alan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen evde bakım maaşı, hesaplara yatırılıp yatırılmadığıyla sorgulanıyor.

Evde bakım parası, engellilerin yoksulluğa düşmesinin önlenmesi ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin masraflarının karşılanması adına uygulanıyor. Bazı şartlara bağlı olan evde bakım maaşı, her ay bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.



EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almak kolaylaşıyor! Türkiye’de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaş var. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destek sağlıyor.

Bunun üç şartı bulunuyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

EVDE BAKIM MAAŞLARI ŞUBAT AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?



Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

2019'DA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2019 yılı asgari ücrete zam yapıldı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte evde bakım ücretleri gündemde. Asgari ücretten sonra evde bakım maaşlarına düzenleme yapıldı. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşlarına 2019 yılında zam geldi. Evde bakım maaşları bin 315 lira oldu.

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği projeler kapsamında evinde bakıma muhtaç ihtiyarların veya engellilerin bakımından sorumlu kişilere aylık olarak yatırılan ödemeler yapmaktadır. Bu ödemelere evde bakım maaşı adı verilmektedir. Bu maaşı almak isteyen kişiler bulundukları ilin Aile Çalışma İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ve hasta veya engelli yakınlarına baktıklarını doğru bir şekilde beyan ederek bu maaştan faydalanabilirler. Evde bakım maaşları her ayın 15’inden sonraki günlerinde, iller arasında sırayla yatırılmaktadır.

Evde bakım maaşı yatan iller, E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN



Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.



VEFAT HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR



Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.



EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.



Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.



Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

YAŞLI DA RAPORA BAĞLI

Evde bakım aylığı alınabilmesi için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu gerekiyor. Bu raporda özürlülük ölçütü olarak yüzde 50 ve üzerinde engel oranının tespit edilmiş olması bekleniyor. Raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da isteniyor.



Ancak küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ileride ortaya çıkacağından bu rapor süresiz değil 1 veya 2 senelik sürelerle veriliyor. Ayrıca bakıma muhtaçlık tanımı da önemli. Fiziksel bir uzuv eksikliği ya da görme engellilik gibi bir fiziksel problemin dışında Alzeheimer hastaları gibi yeme, içme, tuvalet, banyo ve diğer her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyenler de bakıma muhtaç olarak yine raporla yüzde 50 oranına göre tespit edilirse evde bakım ücreti alınabiliyor.



AKRABA VE EŞLER KAPSAMDA



Evde bakım aylığı bakıma muhtaç kişinin birinci derece yakınları ve onların eşlerine verilebiliyor. Yani engellinin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri bakımı üstlenirse veriliyor.



VEFAT HALİNDE 15 GÜNDE BİLDİRİN



Bakıma muhtaç engellinin vefat etmesi durumunda 15 gün içerisinde bildirmek gerekiyor. Aksi halde hukuki işlem başlatılır.



EVDEKİ KİŞİ BAŞI GELİR 606 LİRAYI GEÇMEMELİ



Evde bakım aylığı alınabilmesi için engelli ve kendisiyle aynı çatı altında yaşayanların kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekli. 2015’in ikinci 6 ayı için bu rakam 606.95 TL. Yani söz konusu evde 4 kişi yaşıyorsa evde bakım parası alınabilmesi için bu hanedeki toplam gelirin 2 bin 428 TL’yi geçmemesi gerekiyor.



2014’TE 3.9 MİLYAR LİRA ÖDENDİ



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre 2014 yılında 450 bin engelli için engelli yakınlarına evde bakım parası ödenmiş. Bu kişilere ödenen evde bakım paraları toplam 3 milyar 982 milyon 548 bin TL. Evde bakım parası alan kişi sayısının artması ile birlikte kurumsal bakım hizmetlerine olan talep azalmış durumda. Ancak bu noktada önemli olan engellinin bakımının kalitesinin yükselmesidir.



BAŞVURU AİLE BAKANLIĞINA



Engelli ve engelli ile aynı evde yaşayan kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurması gerekiyor. İşte gerekli belgeler:



-Engelli Sağlık Kurulu raporu



-1 adet fotoğraf



-Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi



-Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi



-Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı



-Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu il ya da, ilçe tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,



-Boşanma halinde boşanma kararı



EN FAZLA 2 ENGELLİYE BAKABİLİR



Kriterleri yerine getirenler 2 farklı engelliye bakabilir. Her engelli ayrı ayrı bakım ücreti alır. Ancak aynı hanede bakıma muhtaç daha fazla engellinin bulunması ve onlar için de bakım ücreti alabilmek için ayrı bir bakıcının daha olması gerekmektedir.



SGK ENGEL DEĞİL



Hem engelli hem de bakıcısının çalışmayıp bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler üzerinden sosyal güvenceye (SGK) sahip olması, evde bakım maaşı almaya engel değil. Engelli çalışıyor ve işe gidiş gelişte bakıcısı yardım ediyorsa yukarıda saydığımız şartlar uygunsa bakım parası alabilir.



RAPOR YENİLENMELİ



Evde bakım parası kesilmesine sebep olan nedenlerden bir tanesi de sağlık raporunun süresinin dolmasıdır. Bu duruma düşmemek için sağlık raporunun süresi bitmeden önce yenisinin çıkarılması gerekir.



MEMUR BAKIM İÇİN 90 GÜN ÜCRETLİ İZİN ALABİLİR



Engelli bakım aylığı almaya hak kazanan engelli ya da yaşlı yakını için izin konusunda memurların özel hakkı bulunuyor. 657 sayılı yasaya göre memurlar sağlık raporu alındığı takdirde bakıma muhtaç yakını ile ilgilenmek için 90 güne kadar ücretli izin kullanabiliyor. Ayrıca gerektiğinde bu süre bir defaya mahsus 90 gün daha yine raporla uzatılabiliyor. Ancak özel sektör çalışanları için ücretli izin hakkı söz konusu değil.





GELİR BELİRLEYİCİ



Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.



AYLIK TOPLAM KAZANÇ



kazanç hesabı yapılırken bayramlarda ödenen 1000’er liralık ikramiye geliri artırdığı için çoğu kişi bundan yararlanamıyordu. Yararlananların maaşı da “gelir arttı” diye kesiliyordu. Bu anlamda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin artık evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini söyledi. Bakan Selçuk, 2018’de bakım maaşı alan 513 bin 276 kişiye 6.8 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.



KESİLEN MAAŞ İADE



Yeni çıkacak düzenleme, alınan ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri yükseltmesi nedeniyle kesilen evde bakım maaşlarının iadesini öngörüyor. Ayrıca evde bakım parasını ilk kez almak için başvuran ve ‘ikramiye’ etkisi ile başvurusu kabul edilmeyenler de yeniden başvuruda bulunabilir. Düzenleme, yakında Meclis genel Kurulu’nun gündemine gelecek.



BAŞVURU NEREYE?



Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.