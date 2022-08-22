Evde bakım maaşı yatan iller listesi, ödemeden faydalanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine ödeniyor. Engel durumuna göre değişen miktarda ödeme alan vatandaşların maaşları Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 2706'dan 3340'a yükseldi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? İşte 22 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'inde ödenmeye başlayan evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ailelerine sağlanan ödenekler ay sonuna kadar yatmaya devam edecek. Evde bakım maaşı e devlet ve SMS yoluyla sorgulanabiliyor. Yaşadığınız ilin 22 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesinde yer alıp almadığını öğrenmek için E-Devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranından faydalanabilirsiniz.

E-DEVLET ENGELLİ EVDE BAKIM ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA SAYFASI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

22 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Batman

2- Sivas

3- Osmaniye

4- Kars

5- Muğla

6- Bilecik

7- Aydın

8- Rize

9- Muş

10- Gümüşhane

11- Siirt

12- Aksaray

13- Ordu

14- Karabük

15- Erzincan

16- İzmir

17- İstanbul

18- Denizli

19- Sakarya

20- Ağrı

21- Bursa

22- Tekirdağ

23- Balıkesir

24- Elazığ

25- Ankara

26- Mersin

27- Karaman

28- Bolu

29- Adana

30- Niğde

31- Bartın

32- Kırıkkale

33- Erzurum

34- Yalova

35- Mardin

36- Konya

37- Afyonkarahisar

38- Adıyaman

39- Çorum

40- Şanlıurfa

41- Diyarbakır

42- Kahramanmaraş

43- Tokat

44- Kütahya