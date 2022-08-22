Evde bakım maaşı yatan iller listesi, ödemeden faydalanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine ödeniyor. Engel durumuna göre değişen miktarda ödeme alan vatandaşların maaşları Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 2706'dan 3340'a yükseldi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? İşte 22 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'inde ödenmeye başlayan evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ailelerine sağlanan ödenekler ay sonuna kadar yatmaya devam edecek. Evde bakım maaşı e devlet ve SMS yoluyla sorgulanabiliyor. Yaşadığınız ilin 22 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesinde yer alıp almadığını öğrenmek için E-Devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranından faydalanabilirsiniz.
E-DEVLET ENGELLİ EVDE BAKIM ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA SAYFASI
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
22 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir
24- Elazığ
25- Ankara
26- Mersin
27- Karaman
28- Bolu
29- Adana
30- Niğde
31- Bartın
32- Kırıkkale
33- Erzurum
34- Yalova
35- Mardin
36- Konya
37- Afyonkarahisar
38- Adıyaman
39- Çorum
40- Şanlıurfa
41- Diyarbakır
42- Kahramanmaraş
43- Tokat
44- Kütahya