Engelli ve Evde bakım ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Engel durumuna göre değişen miktarda ödeme alan vatandaşların ödemeleri bu ay zamlı olarak yatırılacak. Her ayın 15'inde ödenmeye başlayan evde bakım maaşları geçtiğimiz ay erken yatırılmıştı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli ve Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı sorgulaması E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı üzerinden yapılabiliyor.

AĞUSTOS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları bilindiği gibi her ayın 15'inde ve takip eden günlerde yatmaktadır.

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları her ay düzenli olarak ayın 15'inde yatıyor.

Evde bakım maaşları Temmuz ayında zamlı olarak hesaplara yattı. Buna göre, evde bakım maaşı 2706'dan 3340 TL'ye yükseldi.

Engel durumuna göre değişen maaşlar, engel oranı yüzde 40 ve 70 ve üzeri olacak şekilde belirlendi.

TC NO İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA (E-DEVLET)

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.