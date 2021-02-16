Evde bakım parası hangi illerde yattı? 16 Şubat 2021 Evde bakım maaşı yatan iller

16 Şubat 2021 Salı 13:39 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 13:39

Evde bakım parası hangi illerde yattı? sorusunun cevabı, evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı alan kişiler tarafından merak ediliyor. Şubat ayı Evde bakım parası bugün itibari ile hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay farklı günlerde hesaplara yatan ödeme, bugün 34 ilde daha gerçekleştirildi. 16 Şubat 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde yer alıyor.

EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı Şubat ayı ödemeleri başladı. Dün itibariya evde bakım maaşı yatan iller listesi aşağıdaki gibidir.

1- Tokat

2- Aksaray

3- Osmaniye

4- Kırklareli

5- Antalya

6- Ordu

7- Kocaeli

8- Afyonkarahisar

9- Balıkesir

10- Hatay

11- Sakarya

12- İzmir

13- Uşak

14- Konya

15- Manisa

16- İstanbul

17- Diyarbakır

18- Rize

19- Bilecik

20- Kahramanmaraş

21- Tekirdağ

22- Mersin

23- Şanlıurfa

24- Şırnak

25- Samsun

26- Niğde

27- Zonguldak

28- Bursa

29- Aydın

30- Kars

31- Erzurum

32- Adana

33- Karabük

34- Kayseri

16 ŞUBAT 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş , Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın, Tokat , Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı şehirlerde farklı günlerde hesaplara yatıyor.

Evde bakım parasının hesabına yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenebilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2020 yılında 1.460 lira olan evde bakım parasına Temmuz ayında zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. 2021 yılı için evde bakım maaşı 1.544,60 TL'dir.