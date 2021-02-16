Evde bakım parası hangi illerde yattı? 16 Şubat 2021 Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım parası hangi illerde yattı? sorusunun cevabı, evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı alan kişiler tarafından merak ediliyor. Şubat ayı Evde bakım parası bugün itibari ile hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay farklı günlerde hesaplara yatan ödeme, bugün 34 ilde daha gerçekleştirildi. 16 Şubat 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde yer alıyor.
EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı Şubat ayı ödemeleri başladı. Dün itibariya evde bakım maaşı yatan iller listesi aşağıdaki gibidir.
1- Tokat
2- Aksaray
3- Osmaniye
4- Kırklareli
5- Antalya
6- Ordu
7- Kocaeli
8- Afyonkarahisar
9- Balıkesir
10- Hatay
11- Sakarya
12- İzmir
13- Uşak
14- Konya
15- Manisa
16- İstanbul
17- Diyarbakır
18- Rize
19- Bilecik
20- Kahramanmaraş
21- Tekirdağ
22- Mersin
23- Şanlıurfa
24- Şırnak
25- Samsun
26- Niğde
27- Zonguldak
28- Bursa
29- Aydın
30- Kars
31- Erzurum
32- Adana
33- Karabük
34- Kayseri
16 ŞUBAT 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş , Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın, Tokat , Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı şehirlerde farklı günlerde hesaplara yatıyor.
Evde bakım parasının hesabına yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenebilirler.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?
2020 yılında 1.460 lira olan evde bakım parasına Temmuz ayında zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. 2021 yılı için evde bakım maaşı 1.544,60 TL'dir.