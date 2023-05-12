Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Derya Yanık, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirterek, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"AMACIMIZ TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BİRLİKTE UYUM İÇERİSİNDE YAŞAYABİLDİĞİ BİR TÜRKİYE'NİN İNŞASIDIR"



Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz Engelliler Haftası'nda bir kez daha dile getirelim ki, bizler bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız önce kalplerdeki engelleri kaldırarak tüm vatandaşlarımızın birlikte uyum içerisinde karşılıklı saygı ve sevgi ortamında yaşayabildiği bir Türkiye'nin inşasıdır. Bu çerçevede engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağız."