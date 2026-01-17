İSTANBUL 6°C / 1°C
Ekonomi

Evde bakım yardımında aileleri rahatlatan düzenleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca ‘Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, hane geliri hesaplama usulleri sadeleştirilerek hak kayıplarının önüne geçilmesi sağlandı. Yeni düzenlemeyle taşınmaz, araç ve bazı destek ödemeleri engelli vatandaşlar lehine yeniden ele alındı.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, evde bakımdan yararlananların lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi. Değişiklik, özellikle taşınmaz, araç ve bazı sosyal ve eğitim destek ödemelerinin hane gelir hesabına dahil edilme biçiminde sadeleştirme ve netleştirme sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde uygulamaya ilişkin bazı şartlar sadeleştirilerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlar lehine düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yaptığımız güncellemelerle, uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz."

Vatandaşın yükü azalıyor
