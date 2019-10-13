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Evde iş imkanı vaadiyle dolandırıcılığa dikkat

Bazı fırsatçıların, “evde kazançlı iş yapmayı öğretmek” vaadiyle vatandaşlardan kurs ücreti adı altında para aldığını belirten tüketici dernekleri, parayı aldıktan sonra bir daha ulaşılamayan bu dolandırıcılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük “Fırsatçılar, sosyal medya hesapları üzerinden veya cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla  ‘Evde İş’ başlığıyla duyuru ve reklam yapıyor. Bu duyuru ve reklamlarda; paketleme, montaj, düğme yapımı gibi el becerisi gerektiren bazı işlerin evlerde yapılacağı ve bu işler karşılığında yüksek ücretler kazanılabileceği belirtiliyor. Bu tarz iş vaatlerine ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan reklamlara karşı dikkatli olunmalı” dedi. TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal “Tüketiciler bilmediği telefonlardan gelen mesajlara ve aramalara veya sosyal medyadaki ilan ve reklamlara itibar etmemeli. Mağdur olunması durumunda savcılık veya karakola suç duyurusu yapılmalı” dedi. Koçal, tüketicilerin bilmediği telefonlardan gelen mesajlara ve aramalara veya sosyal medyadaki ilan ve reklamlara itibar etmemesi gerektiğini kaydederek, “Bir hesaba para yatırırken hesabın ait olduğu kişi veya kurumlar iyi incelenmeli.” diye konuştu.      
 

Görüntüler El Bab´dan! Ve geliyorlar

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