Evde kredi bayramı
Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası gelen kredi faizlerindeki düşüş konut satışlarını hareketlendirdi. Kredili satışlarda eylülde başlayan hareketlilik ekim ayında da rakamlara yüzde 525 artış olarak yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azalarak 142 bin 810 olurken kredili (ipotekli) satışlarda patlama yaşandı. Ağustos ayında kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı faiz indirimi ile başlayan ve bazı özel bankalarında buna destek vermesiyle devam eden süreç sonunda ipotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525 arttı. 6.3 katlık söz konusu artış tüm zamanların ekim ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları geçtiğimiz yıl aynı dönemde 8 bin 65 olarak gerçekleşirken bu dönemde 50 bin 411 oldu. Ağustos-ekim döneminde ipotekli konut satışı ise 142 bini aştı.
YÜZDE 35’İ KREDİLİ
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut ve yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı. İnşaat sektörü temsilcileri tekrar eski gücünü kazanmaya başlayan ekonomide lokomotif görevi yapan inşaat sektöründeki satışlarda, düşük faizin öneminin rakamlara çok açık bir şekilde yansıdığını söylediler. TÜİK verilerine göre yabancılara konut satışı ise son üç aydır kademeli olarak artış gösteriyor. Yıla hızla başlayan ve 40 bin hedefine doğru adım adım gidilirken, ekimde yabancılar 4 bin 272 konut satın aldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32’lik düşüş yaşansa da eylül ayına kıyasla yabancıya satışta yüzde 2’lik artış görüldü.
Böylece 10 ayın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Bu yılın ocak-ekim döneminde yabancıların satın aldığı konut sayısı ise yüzde 19 artışla 36 bin 197’ye yükseldi.
TAPU’DAN YABANCIYA ÖZEL PORTAL
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu. ‘Your Key Turkey’ web adresli, 4 dilde aktif hizmet veren portalda, yakında Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak. Portalın web adresi ‘www.yourkeyturkey.gov.tr’ adresi ile sosyal medya hesaplarından da aktif hizmet verilecek.
RAKAMLAR MORAL VERİYOR
Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı altan Elmas: Konut satışları yüzde 2.5 düşse de bu durum baz etkisinden kaynaklanıyor, çünkü söz konusu aylarda da satışlar epey yüksek gelmişti. 140 binin üzerine çıkan aylık satışlar kara bulutları dağıtırken sektörün moralini de yerine getiriyor. Ülke ekonomisi için moral verici rakamlar söz konusu.
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Kredili satışlarda, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500’ü aşan bir artış yaşandı. Bu oran, faiz indirimi ve uzun vadelendirme seçeneklerinin, tek başına satışları artıran gücünü bir kez daha hatırlatıyor.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım: Bankaların devam eden projelerin konut kredilerinden yararlanabileceği yolu açması; düşük faiz kullanımının söz konusu projelere yansıyacak formata getirilmesi durumunda, aylık satışların ortalama 150 bin seviyesini aşmasını ve 2019’u 1 milyon 350 bin seviyesinde kapatacağımızı öngörüyoruz.
Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Yabancıya konut satış adedi ilk 10 ayda 36 bini aştı ki bu önceki yıl aynı döneme göre 6 bin daha fazla satış anlamına geliyor. Geçen senenin yüzde 20 üzerindeyiz. Bu sene yabancıya konut satış adedinin 50 bine yaklaşacağını öngörüyoruz.
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