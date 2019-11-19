Evde kredi bayramı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azalarak 142 bin 810 olurken kredili (ipotekli) satışlarda patlama yaşandı. Ağustos ayında kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı faiz indirimi ile başlayan ve bazı özel bankalarında buna destek vermesiyle devam eden süreç sonunda ipotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525 arttı. 6.3 katlık söz konusu artış tüm zamanların ekim ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları geçtiğimiz yıl aynı dönemde 8 bin 65 olarak gerçekleşirken bu dönemde 50 bin 411 oldu. Ağustos-ekim döneminde ipotekli konut satışı ise 142 bini aştı.

YÜZDE 35’İ KREDİLİ

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut ve yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı. İnşaat sektörü temsilcileri tekrar eski gücünü kazanmaya başlayan ekonomide lokomotif görevi yapan inşaat sektöründeki satışlarda, düşük faizin öneminin rakamlara çok açık bir şekilde yansıdığını söylediler. TÜİK verilerine göre yabancılara konut satışı ise son üç aydır kademeli olarak artış gösteriyor. Yıla hızla başlayan ve 40 bin hedefine doğru adım adım gidilirken, ekimde yabancılar 4 bin 272 konut satın aldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32’lik düşüş yaşansa da eylül ayına kıyasla yabancıya satışta yüzde 2’lik artış görüldü.

Böylece 10 ayın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Bu yılın ocak-ekim döneminde yabancıların satın aldığı konut sayısı ise yüzde 19 artışla 36 bin 197’ye yükseldi.