Ekonomi

Evi olanlar dikkat! Bedeller belirlendi

Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 08:56 - Güncelleme:
Evi olanlar dikkat! Bedeller belirlendi
Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 474,7 lira ile 21 bin 776,1 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 9 bin 934,52 lira ile 21 bin 776,1 lira, birinci sınıf inşaatlar için 4 bin 192,52 lira ile 14 bin 562,37 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 953,45 lira ile 9 bin 866,25 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 997,65 lira ile 6 bin 719,7 lira, basit inşaatlar için 474,7 lira ile 3 bin 30,52 lira arasında olacak.

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

