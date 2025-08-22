Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi ile toplumun temel taşı olan aileyi bir araya getirmek, aile bireylerinin iletişimini arttırmak, aile yapısını güçlendirmek gibi birçok çalışmayı hayata geçiren Battalgazi Belediyesi yeni evlenecek çiftlere de çok önemli bir desteği hayata geçirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu şartları taşıyan çiftlere beyaz eşya, oturma grubu, yatak odası ve kanepenin yanı sıra çiftlerin ihtiyaçlarını karşılayacak önemli destek verildi.

Proje kapsamında, evlenme aşamasında çiftlerin yaşayacağı zorluğu alarak çiftlerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. İl genelinde Bakanlığa başvuru yaparak gerekli desteği almaya hak kazanan çiftlerin evlerine eşyaları teslim edildi.

Evlenecek çiftlerin büyük ölçüde maddi yükünü alacak önemli proje sonrasında Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sait Çeçen arasında imzalar atıldı.

Battalgazi belediye başkanı Bayram Taşkın Aile Yılı kapsamında önümüzdeki süreçte de aileyi merkeze alan projelere devam edeceklerini ifade ederek, "Aileyi önemsiyoruz ve buna yönelik planlamalar yapıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla geleneksel oyunlar, gösteriler ve aile programlarıyla binlerce çocuğun ve ailenin kalbine dokunduk. "Babalar Yarışıyor" gibi etkinliklerle gençlerin ve ailelerin birlikte zaman geçirmesini sağladık.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde belirlenen aile yılı ile ilgili daha birçok proje hayata geçireceğiz. İmzasını attığımız proje de gençlerimizi çok önemli bir maddi külfetten kurtaracak. Gençlerimize, yeni evlenecek çiftlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.