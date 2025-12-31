İSTANBUL 5°C / -2°C
Ekonomi

Evlenecek gençlere müjde! Çocuk yapanın borcu ertelenecek

'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'yle 8 milyar 59 milyon lira ödeme yapıldığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni müjde geldi. Projeden yararlanan ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin kredi geri ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenecek.

IHA31 Aralık 2025 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Evlenecek gençlere müjde! Çocuk yapanın borcu ertelenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen desteklere yönelik açıklama yayımladı.

Aile Yılı'nda Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin 81 ilde yaygınlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evlenecek çiftlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi desteğini her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin liraya; 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükselttik.

Bugüne kadar 136 bin 276 gencimiz, bu Fon'dan yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik.

Ayrıca projeden faydalanan ve 48 ayda çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerini her bir çocuk için 12 ay erteleme kararı aldık."

