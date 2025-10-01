İSTANBUL 22°C / 14°C
Ekonomi

Evlilik kredisi başvuruları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Ocak'ta artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilecek evlilik kredisi başvurularının başladığını duyurdu

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2026'nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak olan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili yeni düzenlemenin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerine değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenleme ile birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."

Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı" dedi.

