Eylül ayı enflasyon oranı 2018 zam beklentisi TÜİK enflasyon farkı Tefe üfe kira artışı ne kadar

Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklandı mı? Enflasyon zam oranları Eylül 2018 TÜFE ÜFE kira artış zammı kaç oldu? Eylül ayı TÜİK enflasyon rakamları zam oranı nedir? 2018 TEFE TÜFE Ekim ayı kira artış zammı ne kadar? 2018 Tüik enflasyon zam oranı nasıl hesaplanır? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir? Kira fiyatları bir yılda ne kadar zamlandı? TÜFE ve TEFE nedir arasında ne fark vardır? Fed’den beklenen karar çıktıktan sonra piyasada gözler Çarşamba günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Anketlerden ‘yüzde 3.46’ çıkıyor. Sürpriz yapıp düşük çıkarsa döviz kurunda aşağı yönlü hareket devam edebilir. Bizim için bu hafta daha önemli olan 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisi olacak. Anadolu Ajansı’nın yaptığı ankete göre, ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 olmuş. Ankete katılan ekonomistlerin Eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2.15, en yüksek yüzde 4.0 aralığında yer almış. Benim “Ispanak-Ceviz endeksim” yani semt pazarından topladığım veriler ortalama beklentinin üzerinde olabileceğini söylüyor. Yine de bu beklentiye göre geçtiğimiz yılın Eylül enflasyonu yüzde 0.65’in yerine yüzde 3.46’lık beklentiyi koyduğumuzda, yıllık enflasyon oranının yüzde 21.19’a yükseleceği görünüyor. Aynı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 21.84 olmuş. Enflasyon bu bantta kalırsa çok fazla sorun yaşamayız. Zira Merkez Bankası’nın yüzde 24’e çektiği politika faizi şimdilik yeterli görünüyor. Dolar/TL kurunda 7.20’lerin görülmesinden sonra açıklanacak bu ilk enflasyon verisi önümüzdeki aylar için önemli bir gösterge olacak. Ekim 2018 kira zam oranı gelişmelerini takip etmek, Eylül ayı enflasyon zam oranları açıklandığı anda bildirim alarak hemen haberdar olmak isteyenler star.com.tr haber sitemizi takip edebilirler.

Kira artışı zam oranı ÜFE yerine TÜFE ile belirlenecek. Kira sözleşmenizi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptıysanız kiranıza bu ay zam yapılacak demektir. Çünkü yasal olarak ev sahibi bir kira yılı bitiminde kiraya zam yapma hakkına sahip. Kira artışları açıklanan enflasyon zam oranlarına göre Tefe Tüfe üzerinden hesaplanarak belirlenir. TÜİK Ağustos 2018 dönemine ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla beraber Eylül 2018 kira artış zam oranı da ilan edilmiş oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 arttı.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 11,43 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,52 yükseldi.



İstanbul'da, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 4,04'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,47'lik artış kaydedildi.



Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,54, toptan fiyatlarda yüzde 26,61 yükseliş yaşandı.



SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI



Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 12,98, ev eşyasında yüzde 5,45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,37, gıdada yüzde 4,78, giyimde yüzde 3,75, diğer harcamalarda yüzde 3,29, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,32, konutta yüzde 1,17 arttı.



Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 12,69, gıda maddelerinde yüzde 8,27, kimyevi maddelerde yüzde 7,61, mensucatta yüzde 4,93, madenlerde yüzde 4,76, inşaat malzemelerinde yüzde 2,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,16, yükseliş kaydetti.

Kaynak:NTV

Kira artışı zam oranı hesaplamasında değişiklik: ÜFE yerine TÜFE



Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan tedbir maddesi ile kira artışı zam oranı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek. Kira artışı zam oranı hesaplamasında değişiklik: ÜFE yerine TÜFE



Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek.



Program’ın ‘Enflasyon’ bölümünün ‘Politika ve Tedbirler’ başlığı altında, “Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir” maddesi yer alıyor.



Kira artışı zam oranı ÜFE yerine TÜFE ile belirlenecek



Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek.



Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

TÜİK Ağustos 2018 Enflasyon Rakamları Açıklandı



TÜİK Ağustos 2018 dönemine ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla beraber Eylül 2018 kira artış zam oranı da ilan edilmiş oldu. Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira zam oranı için beklenen rakamlar açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre uygulanacak olan Ağustos 2018 kira artışı zam oranı TÜFE ÜFE rakamları da belirlenmiş oldu.



Ev Sahibi Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir?



Kiraya yapılacak olan zam oranı için uygulanan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki imzalanan kira sözleşmesi üzerinden böyle bir madde bulunmasıdır. Kiracı ile ev sahibi ilk kira sözleşmesi imzalarken kira sözleşmesi içerisine kira zam oranı belirleyerek yazarsa bu durumda kira zam oranı olarak bu rakam uygulanır.



Böyle bir madde bulunmuyorsa bu durumda ise TÜİK tarafından açıklanan ÜFE TÜFE rakamları dikkate alınarak zam yapılır. Kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık ortalama olarak temel alınır.



Ancak açıklanan bu rakam yapılacak olan direkt zam oranı değildir ve ev sahibinin yapabileceği üst sınır kira zam oranını göster. Yani ev sahipleri kiraya en fazla açıklanan bu rakam kadar zam yapma hakkına sahiptir. Bu oran geçilemez. Bu sınırın altında kalan tutar için ise iki taraf karşılıklı olarak anlaşma sureti ile bir rakam üzerinde anlaşabilir. Açıklanan oran yüksek olduğu için farklı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanması önerilmektedir.







Eylül 2018 ÜFE Kira Zam Oranı



Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Ağustos 2018 döneminde 12 aylık ÜFE oranı 18,75 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 18,75 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre Ağustos ayı kira zam hesaplaması şu şekilde yapılacak:



Konut Kirası: 1.000 Lira



TÜİK ÜFE Ağustos 2018 Kira Artış Oranı: % 18,75



Kira Zammı Tutarı: 187,50



Eylül 2018 Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.187,50 lira





Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ağustos ayında yıllık yüzde 17,90 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, ağustos ayında yüzde 2.3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15.85'ten yüzde 17.90'a yükseldi.



İSTANBUL'UN ENFLASYONU YÜZDE 2.23 ARTTI



Bu arada TÜİK enflasyon tahminlerine yönelik öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), Ankara'da hesapladığı gıda enflasyonu Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 4.26 artış gösterdi. Öte yandan İTO'nun hesaplamalarına göre İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,23, toptan fiyatlarda yüzde 3,80 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.



TEFE TÜFE kira artışı



6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.



TEFE - TÜFE NEDİR?



Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.



Bu değerler tek tek ele alalım.



TÜFE nedir ?



TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.



Tüfe’yi hesaplarken önce , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.



TEFE nedir ?



TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.



TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?



Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir. Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.



Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor. Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor. Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir. Her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir.



Kiracı olanlar dikkat! Depozitoyu mutlaka bankaya yatırın



Ev sahibi ile kiracı ilişkisini Borçlar Kanunu düzenliyor. Yasaya göre; kira artışıyla, depozitonun bir sınırı var. Kira artışı her ay İstatistik Kurumu (TÜÎK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyatlarına (ÜFE) göre belirleniyor. Bu artık çoğu kişi tarafından biliniyor. Ancak, kira kontratı imzalarken verilen depozitonun nerede tutulması gerektiği bilinmiyor.



ÜÇ AYLIK KİRA KADAR



Borçlar Kanunu'nun 342'nci maddesi depozitoyu en fazla üç aylık kira bedeliyle sınırlandırıyor. Örneğin dairenin kirası 1000 liraysa ev sahibi en fazla 3000 lira depozito isteyebilir. Genelde 1 aylık ya da 2 aylık depozito talep ediliyor. Talep edilen tutar kadar depozitonun kim tarafından ve nasıl tutulacağı da önemli. Yasa bu konuda kiracıyı koruyan bir hüküm içeriyor.



RIZA VE KESİN KARARLA



Öncelikle depozito kiracıya güvence verme bedeli olarak değerlendiriliyor. Güvence olarak verilen para veya kıymetli evrakların mal sahibi ve kiracının ortak açacağı bir vadeli banka hesabında tutulması gerekiyor. Bu durumda banka hesaptaki parayı ancak iki tarafın rızasıyla veya kesinleşmiş icra takibi ve mahkeme kararma dayanarak geri verebilir.



PARANIZ PUL OLMASIN



Paranın banka hesabında değerlenmesi, yıllar içinde enflasyon nedeniyle oluşacak değer kaybını da önlüyor. Bir başka deyişle 5 yıl sonra kiralık evden çıkacak olan kiracı, depozitoyu geri aldığında yatırdığı para pul olmaktan kurtuluyor. 1 liraya dahi ihtiyaç duyulan zamanlar oluyor. O yüzden 2-3 bin liralık depozitonun eriyip gitmesine göz yummayın.



Kira artışını kim belirler?



Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Peki, kira artışını kim belirler? Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Kira sözleşmesi, taraflardan herhangi bir fesih bildiriminin gelmemesi halinde otomatik olarak senelik yenilenmiş oluyor.



Yenilenen kiralamalarda kira artışı nasıl yapılır? Kira artışını kim belirler?



Kira artışı, Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre yapılıyor. Kanunen tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Bu kural, meskenlerde geçerli oluyor. İşyeri sahipleri kanunda yapılan bir değişiklik ile 2020 yılına kadar istediği oranda zam yapabiliyor. Ancak öncelik sözleşmede belirtilen oranda oluyor. Eğer sözleşmede herhangi bir oran belirtilmemiş ise mal sahibi kiracısına dilediği oranda artış yapabiliyor.



Kira fiyatları bir yılda ne kadar zamlandı?



Kiralık ev fiyatları son günlerin en sık gündeme gelen konularından biri. Bunun nedenleri arasında iki gelişme öne çıkıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev arayışının başlaması ve 2018 Ağustos ayı için açıklanan aylık kira artış oranının yüksekliği.



Ağustos ayında yaşanan kira artış oranı yüzde 17,41 TL olurken, bu rakam 2018 yılının kira zammında ulaşılan en yüksek değer olarak dikkat çekiyor. Bir yıl önce 2017’nin Ağustos ayında kira artış oranı sadece yüzde 10,94 idi. Ağustos 2017-Ağustos 2018 dönemini kapsayan 12 aylık dönem boyunca kira artış rakamları sadece bu yılın Şubat, Mart ve Nisan gerileme kaydetti. 2018’in Ocak ayında yüzde 15,82 iken, Şubat ayında yüzde 15,66, Mart ayında yüzde 15,50 ve Nisan ayında yüzde 15,35 TL’ye gerileyen kira artış oranları mayıs 2018 itibariyle tırmanışa geçti.



Böylelikle ülke çapında kira artış oranları bir yılda yaklaşık yüzde 60 yükseldi. 2018’in ilk sekiz ayında ise kira zammı artışı yüzde 10 oldu. Yaz aylarına bakıldığında ise Haziran ayında yüzde 15,80 olan kira artış oranı, önce Temmuz ayında yüzde 16,57’ye, son olarak da Ağustos ayında yüzde 17,41 TL’ye tırmandı.



KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



Kiramıza ne kadar zam geleceğini öğrendik peki kira artış oranı Ağustos 2018’i nasıl hesaplayacağız. Şimdi gelin kira artış oranı Ağustos 2018’i birlikte hesaplayalım. Mevcut kira bedelimizin “1000 TL” olduğunu varsayarsak buna göre;

Kira bedeli: 1000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 17,41

Kira zammı:174,1 TL

Zamlı yeni kira beledi: 1.174.1 TL



2018’İN İLK 8 AYINDA KİRA ARTIŞ ORANLARI



2018’in ilk 8 ayında kira artış oranları şöyle;

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36

Haziran 2018 kira artış oranı 15.80

Temmuz 2018 kira artış oranı 16,57

Ağustos: Yüzde 17,41

ENFLASYON KRİTİK

Ek faiz artışı ister mi?



Bu arada Türk-İş Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırındaki artışı yüzde 4.45 olarak açıklamış. Bu rakamın enflasyona girmesi durumunda TÜFE’nin yüzde 22.35’e yükselmesi söz konusu olabilecek. Benim asıl yakından izleyeceğim Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) olacak. Geçtiğimiz ay yüzde 6.60 artış ile yüzde 32.13’e yükselen ÜFE’deki artışın yine yüksek hızda artmaya devam edip etmeyeceği geleceğe yönelik beklentiler üzerinde etkili olabilecek. Enflasyon verilerinin piyasalarda yeni bir faiz artışı beklentisi yaratıp yaratmayacağı önemli olacak.



Bundan sonrasına dair sorun enflasyon beklentilerindeki bozulma olacak. Enflasyon artmaya devam edecek beklentisi; bir yandan harcama eğilimlerinde, diğer yandan da tasarruf tercihlerinde farklılaşmalara ve hatta bozulmalara yol açabileceği için kritik.



Yüksek enflasyon verisi yeni bir faiz artış beklentisi yaratacak olursa kurlarda artış olmasının önüne geçebilecek. Beklentiler doğrultusunda gelecek bir enflasyon verisi, olası fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya paralel olarak kurlarda da bir yatay/yüksek seyir izlenmesine neden olabilecek.



Yabancı danışmana gerek var mı?



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile uygulanacak ekonomik planlar konusunda bir danışmanlık anlaşması yapılmış. McKinsey ile ilgili bilgileri internetten bulabilirsiniz. Benzeri şirketler gibi McKinsey de gerek kendi gerekse de uluslararası deneyimleri inceleyerek bize has çözümleri/önerileri paylaşacaktır. Ancak bunlar çoğunlukla “başkalarının” tecrübeleri olacak. Merak ettiğim 2001 krizi gibi henüz daha “anısı taze olan” bir krizi yaşayan ve çözenler hayattayken neden onların tecrübelerinden yararlanılmaz da yabancı bir şirkete bu konuda danışılır? Hadi danışıldı diyelim, onların yapacakları “Ortodoks” çözüm önerileri bize uymazsa ne olacak, ödenecek milyonlarca dolar boşa mı gidecek?



Dolar/TL 5.88’in altına iner mi?



Eylül sonu aynı zamanda 3’üncü çeyrek sonu. Banka ve şirket bilançoları için kurun 6.00’ın hemen altına kadar inmesi (Geçtiğimiz Cuma günü 5.9591 görüldü) olumlu bir haber idi. Bunda Merkez Bankası’nın VİOP’taki “aktivitesinin” de önemli payı oldu. TCMB’nin kurlarının açıklanması, VİOP’taki “uzlaşma fiyatının” belirlenmesi sonrasında yeniden bir yukarı hareket görüldü. Bir anlamda enflasyona hazırlık olarak adlandırabileceğimiz bu hareket ile dolar/TL kurunda haftayı 6.07 seviyelerinden kapattık. Bu haftanın başında 5.9280’lerden geçen



50 günlük basit hareketli ortalama (BHO) önemli olacak. Bu seviyenin test edilmesi çok mümkün görünmüyor ve bu teknik analiz açısından önemli olan BHO’nın aşağı kırılması yeni düşüklerin önünü açacaktır. Ancak bu olasılık şimdilik düşük. Dolar/TL’de bu seviye(ler) aşağı kırılırsa 5.88 resmin içine girecek. Hele ki enflasyon oranı beklentilerin oldukça altında (yüzde 3 ve altı diyelim) açıklanırsa bu ihtimal artacak. Ancak yüksek enflasyon verisi sonrasında 6.1850-6.2150 bandının test edilmesi ihtimalinin artabileceğini düşünüyorum. (Kaynak:Gazetevatan - Ali Ağaoğlu)