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Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne?

Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş göstermişti. Eylül ayı enflasyon oranları yarın belli olacak.

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Eylül ayı enflasyon beklentisi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.  Vatandaşların merakla beklediği 2019 Eylül enflasyon beklentisi ise belli oldu. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş göstermişti. Eylül ayı enflasyon beklentisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Eylül ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından yarın açıklanacak. 
 
 
 
 
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
 
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,98, en yüksek yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
 
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentileri arasında en düşük yüzde 9,80, en yüksek yüzde 13,93 oldu.
 
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor.
 
Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.
 

 
MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI
TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir." denildi.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedileceği belirtildi.
 
Kurulun 12 Eylül'de gerçekleştirdiği PPK toplantısına ilişkin yayımlanan özette, ağustos ayında yüzde 0,86 arttığı, yıllık enflasyonun 1,64 puan düşerek yüzde 15,01'e gerilediği anımsatıldı.

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