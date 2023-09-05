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Ekonomi

Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 FED faiz kararı takvimi

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Küresel piyasalarda altın, dolar ve euro yatırımcıları, kararlarını yönlendirmek için Eylül ayı Fed faiz kararını bekliyor. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 FED faiz kararı takvimi

5 Eylül 2023 Salı 11:40 - Güncelleme:
Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 FED faiz kararı takvimi
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FED'in eylül ayı faiz kararı, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın, dolar, petrol fiyatlarına yön veren FED faiz kararı, eylül ayında yapılacak olan toplantı sonrası belli olacak. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 FED faiz takvimine göre Eylül ayı faiz kararının açıklanacağı tarih

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed para politikasında yaşanan belirsizlik nedeniyle faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını Eylül ayında açıklayacak.

FED faiz kararı takvimine göre ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell eylül ayı FED faiz kararını duyuracak.

2023 FED FAİZ KARARI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki faiz toplantılarının tarihleri şöyle;

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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