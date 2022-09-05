TÜİK, Ağustos ayı enflasyon oranlarını açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı da belli oldu. Haziran ayında yapılan düzenlemeye göre yenilecek kira sözleşmelerinde artış, bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek. Buna göre Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Eylül 2022 kira zam oranı hesaplama

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira zam oranı belli oldu. Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,46 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 80,21 olarak açıklandı.

Kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Eylül kira artış oranı bugün TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşti.

12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 80,21 olarak kaydedildi. Ancak kira düzenlemesi gereğince mal sahipleri kiracısına yasal olarak eylül ayında en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecek.

EYLÜL 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Konut Kirası: 4.000 TL

Eylül Kira Artış Oranı: %25

Eylül 2022 Kira zam tutarı: 1000 TL

Eylül 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 5.000 TL