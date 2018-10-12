EYT 2018 son dakika gelişmeleri TBMM Erken emeklilik yasası ve EYT son durum nedir

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EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT 2018 SON DAKİKA GELİŞMELERİ



Prim günü dolan ve emekli olmak için yaş kanunu bekleyenler taleplerini dile getiriyorlar. İnternet üzerinden oldukça sık bir şekilde araştırılan ve trend listelerinde ilk sıraları zorlayan bu konuyla ilgili gelişmeler aratılıyor. Gün içinde internette en çok araştırılan konulardan birisi haline gelen EYT, Meclisin gündemine geldi mi merak ediliyor. Geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İbrahim Kalın, konuyla ilgili 'henüz kabininenin gündeminde değil' açıklamasını yapmıştı. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yeni bir gelişme var mı? İşte bu soruların cevabı...

İBRAHİM KALIN'IN EYT HAKKINDA AÇIKLAMALARI



"Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." demişti.





TBMM'DEKİ EYT TEKLİFİ İLE EMEKLİ MAAŞLARI KATLANACAK



Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için TBMM’ye sunulan yasa teklifi kapsamında, önceki emekli maaşlarını iki katına çıkaracak düzenleme teklifinin de bulunduğunu savundu.



Duman, Türkiye'deki 12.3 milyon dolayındaki emeklinin önemli bir bölümünün maaş tutarları taban aylık düzeyinde bulunduğunu belirtti ve ekledi:

"1999 ve 2008 yıllarında değişen Kanunla, aylık bağlama oranlarının (ABO) düşürülmesinden ötürü, önemli sayıda emekli düşük aylık alıyor. Aylık Bağlama Oranı hesaplamasında kullanılan formül nedeniyle, 08.09.1999 öncesi SGK girişi olup emekliliğe yetecek 5000 ile 5975 günlük hizmeti tamamlamış ama hizmet süreleri artsın diye asgari ücret düzeyinde çalışmaya devam edenlere düşük emekli aylığı bağlandı. Çünkü 1999 yılı ve 2008 yıllarında çıkartılan yasalarla aylık bağlama oranları düştüğü için fazla çalışmadan kaynaklı prim ödeme gün sayısı arttığı halde emekli maaşlarının da artması gerekirken, aksine düşüyor. Açıkça söylemek gerekirse, böylesine bir uygulama dünya ülkelerinin hiçbirinde benzerine rastlanmayacak şekilde vatandaş aleyhine farklılık oluşturuyor."



1999 yılı öncesinde geçerli olan ABO ile günümüzde geçerli olan oranlara bakıldığında neredeyse emekli maaşlarının yarıya indiğini belirten Duman,



- 2018 yılı için belirlenen asgari ücretin 2 bin 30 lira olduğunu,

- asgari ücretle çalışırken emekliye ayrılanların aylıklarının 1,000 liranın altında kaldığını,

- Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük planlamasında ise düşük olan emekli maaşlarının ancak 1,000 liraya ulaşabileceğini,

- ülkemiz koşullarında bilhassa büyük şehirlerde kira bedellerinin 1.5 emekli aylığının üstünde olduğunu ifade etti.



Duman, teklifin yasalaşması halinde ise;



- 1999 ve 2008 yıllarında emekli aylık oranlarını belirleyen ilgili yasa maddesinin yürürlükten kaldırılması ve/veya yeniden düzenlenmesi söz konusu olacağından,

- taban aylık düzeyinde maaş alan emeklilerin, aylıklarının ortalama iki katına çıkmasıyla barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçların en azından rahatça karşılanabileceğine,

- şu an itibariyle genel ortalamaya bakıldığında ülkemiz nüfusunun yüzde 15’ini, seçmen nüfusunun ise yüzde 20’sini oluşturan emeklilerin ekonomik olarak daha rahat ve huzur içinde bir hayat sürebileceğini belirtti ve ekledi: Bir gün emekli olabilmek hayaliyle halen çalışmaya devam eden 20 milyondan fazla vatandaşımıza ve çalışma hayatı son bulduğu halde yaşa takılan vatandaşlarımıza da Ekim ayı itibariyle TBMM komisyon gündemine alınan bu yasa teklifi umut oldu. Toplumumuzun göz ardı edilemez bir değeri olan emeklilerimizi ve toplamda 33 milyonu etkileyecek bu yasa teklifiyle ilgili TBMM’nin alacağı karar, kamuoyunca yakından takip ediliyor."





"BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bir açıklama yaptı. Muş, "Konuyla alakalı AK Parti Grubu olarak bir çalışmamız yok." cümlesini kurdu.



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CHP VE MHP'NİN EYT 2018 İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) CHP ve MHP'nin Meclis'e verdiği kanun tekliflerinin bir an önce Meclis'ten geçmesini bekliyor.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına değinerek bu kişilerin, prim gün sayısı ve belirlenen çalışma yılını tamamlayarak emekli olan ancak yaş nedeniyle emekli maaşı alamayan kişiler olduğunu bildirdi.



Bu konuda ciddi mağduriyetler yaşandığına işaret eden Ömer Fethi Gürer, "Bu kesim, sorunlarının çözümü için tüm siyasi partilere başvuruyor, ’biz haksızlığa uğradık’ diyor." ifadesini kullandı.



CHP’li Gürer, ülkede binlerce kişiyi ilgilendiren bu soruna mutlaka çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kişilere verilecek ücretler gündeme getiriliyor. İstenirse buna çözüm bulunabilir; tüm siyasi partiler birlikte oturur ve bu sorunu çözebilir. İktidar, toplumdan gelen bu sese kulak vermelidir. Vatandaş, emekli olmuş ancak maaş alamıyor. Bu kişiler arasında hasta olanlar, sorunlu olanlar olabilir. Bunların mağduriyeti giderilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SEFER AYCAN'DAN EYT AÇIKLAMASI



MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise EYT konusunda yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili bizim de kanun teklifimiz var. Bu konuyla ilgili hükümetin de çalışması var. Ortak karar haline gelirse biz destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların bu sorundan kurtulması, bizim seçim vaatlerimiz arasında bulunuyor." dedi.







EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA MÜJDE!



EYT ile ilgili bir hamle de MHP'den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem EYT için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Konuyla ilgili yaşanan gelişme milyonlarca emekli adayını heyecanlandırdı.

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