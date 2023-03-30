Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından başvurularını tamamlayan vatandaşlar, ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. EYT'liler ayrıca 2 bin TL bayram ikramiyesinden de yararlanacak. EYT başvurusunda bulunanlar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren maaşlarını almaya hak kazanacaklar. EYT başvuru sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte E-Devlet EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı Peki EYT başvuruları ne zaman sonuçlanır? EYT maaşları ne zaman bağlanacak? İşte detaylar...

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?



EYT başvuruları, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren sonuçlanıyor maaşlar ödenmeye başlanıyor. SGK tarafından emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasına göre sorgulanabiliyor. EYT başvuruları sonucunda, şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak. EYT başvuru sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte E-Devlet EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. EYT başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden SGK'nın Evrak Takip uzantısı aracılığıyla sorgulanabiliyor.

E-DEVLET EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Emeklilik hakkı başvurusu kabul edilen adaylar, SGK tarafından kendilerine verilen tahsis numarasına göre emekli maaşının ödeneceği günü sorgulayabiliyor

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN BAĞLANACAK?



Emeklilikte Yaşa Takılanların yıllardır beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT kapsamında ilk ödemelerin Nisan ayında yapılacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

EYT için yüzbinlerce başvurunun yapılacak olması nedeniyle ödemelerin gecikme ihtimaline karşın, ilk maaş ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak. S

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Nisan ayı itibariyle aylık alabilmesi için başvurularını 31 Mart'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önce Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 LİRA OLDU

Emekli alt sınır aylığı, emekli vatandaşları enflasyonun tahribatına karşı korumak amacıyla yapılan iyileştirmeler kapsamında 2023/Nisan ödeme dönemi itibariyle yüzde 36,36 artışla 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılması ile bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ 1100 TL'DEN 2 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Yeni düzenleme ile bayram ikramiyesi tutarı yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Emekli vatandaşlar, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 bin TL ikramiye alacaklar.