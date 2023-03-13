EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? E-Devlet EYT başvuru sonucu sorgulama

EYT başvuruları devam ederken "EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır?" sorusu gündeme geldi. Emekli olmak için başvuruda bulunan yüz binlerce kişi, müracaatının ne zaman sonuçlanacağını öğrenmek istiyor. EYT başvuruları sonucunda, şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak. EYT başvuru sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte E-Devlet EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı

EYT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?



EYT başvurularının ne zaman sonuçlanacağı konusu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası doğrultusunda başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

EYT balşvuru sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Emeklilik başvurularının yapılacak inceleme sonucunda onaylanmasıyla birlikte neticelenmesi bekleniyor.

E-DEVLET EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanların yıllardır beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT kapsamında ilk ödemelerin Nisan ayında yapılacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor.

EYT için yüzbinlerce başvurunun yapılacak olması nedeniyle ödemelerin gecikme ihtimaline karşın, ilk maaş ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

EYT'YE E-DEVLET NASIL BAŞVURULUR?

EYT başvurusu için turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.