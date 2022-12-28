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Ekonomi

EYT düğümü tarih oldu! Bakan Bilgin: Emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düğümü çözüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz.” dedi.

IHA28 Aralık 2022 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
EYT düğümü tarih oldu! Bakan Bilgin: Emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz" dedi.

"EYT MESELESİNİ YAŞ SINIRI OLMADAN ÇÖZÜYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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