EYT başvuruları başladı. Düzenlemeyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Yaş sınırı yer almayan düzenlemede; Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Bu kapsamda çalışmayan EYT'liler, başvuru için hangi adımları atmaları gerektiğini araştırmaya koyuldu. Peki EYT e-devlet nasıl başvurulur? Çalışmayan EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. EYT'lilerin büyük bir kısmını çalışanlar oluşturuyor. Çalışanların emeklilik işlemleri birkaç aşamadan oluşurken, Çalışmayan EYT başvurusunu kolayca yapabilecek. İşte çalışan, çalışmayan EYT başvurusuyla ilgili yapılması gerekenler...

ÇALIŞMAYAN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK'lı çalışanlar oluşturuyor. EYT'lilerin yüzde 87'si çalışan sigortalılar kapsamında yer alıyor. EYT emeklilik başvurusu, çalışanlar ve çalışmayanlar için farklı gerçekleşecek.

Çalışan EYT'liler birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleştirirken, Çalışmayan EYT'liler ise sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler.

ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak

Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek

Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek

Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak

Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

EYT'YE E-DEVLET NASIL BAŞVURULUR?



EYT başvurusu için turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

08.09.1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

* 5.000 gün primi tamamlamak,

* Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

* Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

* Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.