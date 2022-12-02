EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika: EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri, yasayı bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. EYT yasası ile birlikte emeklilikte yaşa takılanlara, 2023 yılından itibaren emeklilik yolu açılacak. alık ayının gelmesiyle birlikte beklentiler de arttı. EYT'nin Meclis'e sunulması ve çözümüne yönelik çalışmalar için Aralık ayı işaret edilmişti. Peki EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili son dakika haberleri

EYT EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ŞARTLARI NELERDİR?

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT düzenlemesi ile yaş şartı tamamen ortadan kalkacak. Böylece 08.09.1999 öncesinde olduğu gibi prim ve sigortalılık şartı aranacak.

1999 yasasıyla beraber SSK'lı kadınlar 20 yıl 5.000-5975 gün, erkekler ise 25 yıl 5.000-5975 gün prim ile emekli olmayı beklerken, erkekler için 58, kadınlar içinse 56 yaş şartı gerekiyor.

Bu kişiler de EYT yasasına tabi olarak şartları doldurduklarında kademe kademe emekli olabilecek.

EYT Emeklilikte yaşa takılanlar kimleri kapsıyor?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor.

08.09.1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkes EYT kapsamında olacak. Burada EYT kapsamında olmak emekli olmaya yetmeyecek. Sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlamak gerekiyor.

Sigortalılık süresi kadınlarda 08.09.2019'da dolduğu için bu şart kadınlarda aranmayacak. Erkeklerde ise bu tarih 08.09.2024'te sona eriyor.

EYT düzenlemesi, 09.09.1999 tarihinden önce prim ve sigortalılık süresini tamalayan ancak yaş şartını bekleyenleri ilgilendiriyor. Düzenleme prim ve yılından herhangi birisini tamamlamayanları da kapsıyor.

08.09.1999 tarihi öncesinde çalışmaya başlayarak sigortası ve prim ödemiş milyonlarca vatandaş EYT yasasından yararlanacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) maaşlarında;

2000 yılı öncesi,

2000 yılı - Ekim 2008 arası ve

Ekim 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

PİRİMDE EN AZ 5 BİN GÜN GEREKİYOR

EYT'li olmasına rağmen primi eksik olanlar için emeklilik söz konusu olmayacak.

Tarih açısından yararlanılması halinde bile yine en az 5000 gün prim gerekecek. Bunun dışında yasanın getirdiği prim gün sayısı kabul edilirse bu kez işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün olması gerekecek.

Prim gün sayısını tamamlamış olsa bile bir EYT'linin emekli olabilmesi için yıl şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Yasanın çıkmasından önce sigortalı olanlar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme şartı bulunuyor.

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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