EYT erken emeklilik yasası son dakika gelişme bugün Bakan Zehra Selçuk'tan yaşa takılanlar EYT için son durum açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için Bakan Zehra Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. EYT erken emeklilik yasası son dakika gelişmeleri araştıran vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Google aramalarında EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için erken emeklilik ne zaman çıkacak? Erken emeklilik yaş şartı nedir? EYT son dakika haberleri bugün yeni bir gelişme var mı? TBMM'de EYT tekrar ne zaman görüşülecek? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. EYT ile ilgili hükümet kanadından olumsuz açıklama gelse de umutlarını kaybetmeyen EYT’liler erken emeklilik ile ilgili müjdeli haberi beklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte yaşa takılanlar "EYT için erken emeklilik yasası şimdilik gündemimizde yok" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya sıcak bakmasada önü açık olduğunu belirtmişti. 2019 Yerel seçim öncesi emeklilikte yaşa takılanlar EYT için erken emeklilik yasasının çıkması beklenirken konuya ilişkin TBMM'de yaşanan son dakika açıklamaları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk ayrıca dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını, Şubat ayında aylıklara yansıyacağını belirtti.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından başlıklar şöyle:



2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti. Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık.



Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz. RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız.



3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme gündemimizde yok şu anda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaşanan son gelişmeleri aktardı. TBMM'de yaptığı konuşmada EYT konusuna da değinen Bakan Selçuk, gündemimizde olmadığını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis'ten gelecek düzenlemeyi beklerken, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigortalılık başlangıcı olanlardan bazıları 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. 65 yaşında emeklilik uygulaması onlar için resmen hayata geçecek.



Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT ya da tam haliyle emeklilikte yaşa takılanlar konusu, aralık ayında da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Gündemden düşmeyen EYT hakkında son gelişmeler, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılıyor.

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getirmedikleri için SGK'dan emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, kamuoyunda EYT olarak ifade ediliyor. Kendi aralarında dernekleşen EYT'li vatandaşlar, bu hususta gündem oluşturmak adına toplantılar yapmaya devam ediyor. EYT amacıyla şimdilik bir çalışma başlatılmamasına rağmen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meclis'ten düzenlemeyi bekliyor. Bu gündemdeki konumunu korurken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigortalılık başlangıcı olanlardan birtakım ları 65 yaşından önce emekli olamayacaklar.

BAKAN ZEHRA SELÇUK'TAN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'emeklilikte yaşa takınlar'la ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını dile getirdi.





Meclis'te konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT ile ilgili bir kavram karmaşası var, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer alıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk burada EYT konusu hakkında da açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılmanın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." dedi.

Genel Kurulda soru cevap kısmına geçilince Çalışma Bakanı ısrarlı EYT sorularına cevap verdi. "Emeklilikte yaşa takılanlarda yanlış algılama var". diyen Bakan Selçuk, "EYT yanlış bir kavramdır, Emeklilikte yaş olmazsa olmaz bir kavramdır. Yaş şartı emeklilikte 1999 yılında geldi. Bunu da AK Parti getirmedi. " ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Selçuk, EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın gerekli açıklamayı yaptığını, erken emekliliğin gündemlerinde olmadığını söyledi ve "Emeklilikte yaşa takılanlar… “Bu konuyu hiç konuşmuyor.” deniyor, bu konuda zaten Cumhurbaşkanımız gündemimizde olmadığını belirtti ama öncelikle ben de konuşmuş olmak adına, sorunuzu cevaplamış olmak adına şunu söylemek isterim: Burada bir yanlış algılama var, emeklilikte yaşa takılma yanlış bir kavramsallaştırma çünkü emekliliğin temel şartlarından biri ve olmazsa olmazı belirli bir yaşı tamamlamak. Bütün dünyada emeklilik için de bir yaş sınırı mevcut. İlk defa Türkiye’de 1992’de yaş şartı kaldırıldı ama sistem de çökme noktasına geldi ve 1999 yılında bu yaş şartı tekrar getirildi. “1999” diyorum yani bu yaş şartını getiren de AK PARTİ hükûmetleri değil. Ak Parti Milletvekilleri seçim bölgelerinde bu mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

EYT İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON DAKİKA AÇIKLAMASI NEDİR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.



Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BERAT ALBAYRAK EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Partili bazı milletvekilleri ile bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Değerlendirmede gündemde sıcaklığını koruyan EYT konusunada değinen Albayrak emeklilikte yaşa takılanları üzen haberi verdi. Albayrak, erken emeklilik konusunda, Demirel’in yaptığını yapmayacaklarını belirterek, “İmkanlarımız ortada. Erken emeklilik düzenlemesi gündemimizde yok. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz” diye konuşmuştu.



Hükumetin EYT konusunda geri adım atması söz konusu olup olmayacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT Mağdurları), uzun yıllardır ilk kez, Mecliste çoğunluğa sahip partilerin ortak gündem konusu haline geldi. Milletvekili sayısı 302’ye ulaşan dört parti, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi için aynı noktada buluştu ancak durum daha sonra değişti.







DEVLET BAHÇELİ EYT İLE İLGİLİ YAPTIĞI SON DAKİKA AÇIKLAMASININ AYRINTILARI NEDİR?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." demişti.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan işçi, memur, esnaf milyonlarca kişi 5510 sayılı yasaya göre emekli olabilecek. Önceki kanunda emekli olabilmek için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık şartı aranırken, yeni düzenlemeye göre herkese yaş ve prim koşulu getirildi.



Bu yasaya göre 4/a'lı çalışanlar 7 bin 200, 4/b'li çalışanlar ve kamuda 4/c'li çalışanlar ise 9 bin gün üzerinden emekli olabilecek. Çalışanlar prim gününü doldurduktan sonra doldurdukları tarihte uygulanmakta olan yaşta emeklilik hakkı elde edecek.



Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 itibariyle her 2 yılda 1 yaş yükselecek. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olan emeklilik yaşı çalıştıkları statüde emeklilik için gerekli olan prim gününü doldurdukları tarihteki yaş şartına bağlı olarak belli olacak.



Yani 1 Ocak 2019 tarihinde kamuda işe başlayan ya da kendi işini kuran bir vatandaş 9 bin prim gününü tamamladığı tarihteki yaştan önce emekli olamayacak. Örnek vermek gerekirse; memur olarak gelecek yıl işe başlayan bir erkek 9000 prim gününü 2044 yılında tamamlayacak. Prim gününü 1 Ocak 2044-31 Aralık 2045 tarihleri arasında dolduran erkekler için emeklilik yaşı 65 olduğu için, gelecek yıl memur olan veya kendi işini kuran bir genç 65 yaşından önce emekli olamayacak.



4/a'lı bir çalışan ise 7 bin 200 prim gününü doldurduğu tarihte uygulanan yaş şartına tabi olacak. Örneğin, 1 Ocak 2019'dan sonra işe başlayan bir erkek, hiç boşluk olmadan 7200 günü 2039'da tamamlarsa 62 yaşından önce emekli olamayacak.



Emekli olabilmek için yaş bekleme süresi de uzayacak. Örneğin, gelecek yıl 23 yaşında kamuda çalışmaya başlayan bir genç 48 yaşında prim gününü doldursa bile 65 yaşında emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalacak. Gelecek yıl özel sektörde çalışmaya başlayan 23 yaşındaki bir erkek ise 43 yaşında prim gününü tamamlasa bile 62 yaşında emekli olabilmek için 19 yıl bekleyecek.



2008 yılından önce işe girmiş olanlar son 7 yılın yarısından fazlası hangi statüde geçtiyse o statüye göre emekli olabiliyor. Bundan dolayı özellikle kendi adına bağımsız (4/b'li) çalışanlar, son 7 yıl kuralından yararlanmak için sonradan 4/a'ya geçerek en az 2521 günü 4/a'lı olarak çalışıp daha erken emekli olabiliyorlar.



1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde bu düzenlemeden faydalanamayacak. Bu tarihten sonra işe girenler son 7 yıl değil, çalışma yaşamlarında en fazla hangi statüde prim ödenmişse o statüde emekli olabilecek.

YAŞA TAKILANLAR KİMLER?



SSK’lı olanlardan 8.9.1999 gününe kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigortalılık süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi, yaş şartı. 8.9.1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur’lular için de benzer şekilde yaş şartı getirildi.



“Emeklilikte yaşı bekleyenler” yaşlı oldukları için iş bulamıyor. Emekli olmak istediklerinde ise “Gençsin” diyorlar. Bu sebeple iki arada kalıyorlar.

ALMANYA VE FİNLANDİYA ÖRNEKLERİ



Almanya’da normal emeklilik yaşı, işe giriş ve doğum tarihlerine göre 65 veya 67’dir. Ancak 63 yaşındakiler, her eksik yaş için yüzde 2’lik daha düşük emekli aylığı bağlama oranıyla 67 yaşını beklemeden emekli de olabiliyorlar. Daha sonra çalışsalar bile emekli aylıkları artmıyor. Finlandiya’da daha güzel bir uygulama var. Eksik aylık bağlama oranıyla daha erken yaşlarda emekli olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse her çalıştıkları yıl aldıkları emekli aylığı yüzde 2 artarak gerçek emekli aylıklarına yükseliyor.





ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR



Hükümetler çalışanları daha geç emekli etmek için yasa çıkarıyor. “Ayrıca çalıştıkça emekli aylıklarını düşüreceğiz” diyorlar. Bu sebeple 1.1.2000 gününden sonra biraz, 1.10.2008 gününden sonra ise her prim ödenen ay için ileride alınacak emekli aylıkları 2’şer lira düşüyor. SGK Başkanı bu konuda Denizli Pamukkale Üniversitesi’nden Doç Dr. Oğuz Karadeniz’in teklifini değerlendirdiklerini belirtti. Teklife göre, aktif yaşlanma politikaları kapsamında, günü dolduktan sonra yaşı beklerken çalışmaya devam ederken, her fazla 360 gün aylık bağlama oranının (ABO) 2 değil, 3 olarak alınması ve 50 yaşından sonra çalışılan her yıl için de ABO’nun 4 olarak alınması durumunda sigortalıların daha çok aylık almak adına çalışmaya devam edecekleri beklentisi olacağı belirtilmiş.



EMEKLİ ÇALIŞANLARIN DURUMU NE OLACAK?



Emekli olduktan sonra çalışıp SGK’ya SGDP primi ödeyerek çalışan emeklilerin, çalışmalarının emekli aylıklarına yansıması olmuyor. Bu nedenle 1.5 milyondan fazla emekli çalışan olduğu halde 80 bini kayıtlı, geri kalanı kayıtdışı çalışıyor. Bunu engellemek için emekli olduktan sonra çalışılan her yıl için emekli aylıklarının yüzde 2 artırılması da düşünülmektedir. Bu durumda hem gelir vergisi hem de prim geliri artmış olacak.

ŞARTLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞİYOR

Çalışanların en büyük beklentilerinden birisi emeklilik. Emeklilik üç ayrı şartla birlikte gerçekleşiyor.



Öncelikle ilk sigortalı olunan tarihten sonra belli bir yıl geçmesi gerekiyor. Ardından işe giriş tarihinize göre belirli bir yaşı doldurmanız isteniyor.



Üçüncü şart olarak da belli bir süre prim ödemek lazım. Ancak sistem kısmi, yani yaştan emeklilik imkanı da sunuyor.



İşe giriş tarihinize göre bu emeklilik için uzun yıllar prim ödemeniz gerekmiyor. Emeklilik hesaplamalarında üç önemli tarih var.



ÜÇ ÖNEMLİ TARİHLER

Bunlardan birisi 9 Eylül 1999. Diğeri 30 Nisan 2008 ve üçüncüsü de 31 Aralık 2035... Bu tarihlerden önce ve sonra işe girmiş olmak sizin için emeklilik şartlarını ciddi anlamda değiştiriyor. Kimisinde daha az prim öderken kimisinde yaş şartı 61'i bulabiliyor.



Ancak yazının başında belirttiğimiz kısmi emeklilikte çalışma süreleri herkes için geçerli. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için 3.600 gün (10 yıl) prim ödemek emeklilik için yeterli sayılıyor.



BAŞKA ŞARTA BAKMAKSIZIN EMEKLİLİK



En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3 bin 600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor.



Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3 bin 600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor.



İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.



Yukarıda üç şartı belirtmiştik. Bu üç şart yani 15 yıl, 3600 gün ve kadınlar için 50 erkekler için ise 55 yaş şartınızın hangisi en son tamamlanmışsa ona göre emeklilik tarihinizde belirleniyor,

Emeklilikte tabi olunan statü son 7 yılın yarısından daha uzun süre geçirilen statüye göre belirlenir. SSK'lı olarak emekli olmasına 1.261 gün kala memuriyetten ayrılıp SSK'lı olarak çalış1:1aya başlayacak bir kişi SSK'lı olarak emekli olabilir. Diğer yandan emekli aylıkları arasında farklılık söz konusu olacaktır. Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak aylıklar SSK'lılığa göre daha yüksektir. Böyle bir karar verilirken bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır. Emeklilikte tabi olunan statü son 7 yılın yarısından daha uzun süre geçirilen statüye göre belirlenir.

Erken emeklilik şartları nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

SİGORTA TÜRÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Seçim yaparken sigorta türünüze dikkat edin. Yapılacak seçimler sonrasında doğru uygulama üzerinden işlem yapılarak, emeklilik ile ilgili tüm detaylar netlik kazanacaktır. Sigortalı kişilerin yapacağı işlemlerde en önemli nokta, sigorta bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesidir.

SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

KADEME EKLENİR

Diğer yandan önce SSK’lı sonra memur olan kişi SSK’lı emekli olacaksa daha erken yaşta emekli olabilir. Çalışmaya SSK’lı olarak başlayıp daha sonra memur olan kişilerin memur olarak emekli olacakları tarih, ilk kez memur oldukları tarihe göre belirlenir. Ancak bu durumdaki kişilerin SSK’lı olarak çalıştıkları süreler kaybolmaz. Hizmet birleştirmesi dilekçesiyle çalıştıkları kuruma başvuran kişilerin SSK’lı çalışmaları hizmet sürelerine derece ve kademe olarak eklenir.

GEÇ KALINMAMALI

İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete başlayan kişiler diğer statülerde geçen sürelerini ne kadar erken birleştirirlerse o kadar iyidir. Çünkü bu süreler emekliliğe esas aylıkların tespit edilmesinde değerlendirilmektedir. Memurun, memur olmadan önceki hizmeti emekli aylığını artırabilecek nitelikteki bir hizmet olsa bile hizmet birleştirmesi emeklilikten önce yapılmazsa emeklilik aşamasında bu hizmetin birleştirilmesi emekli aylığını artırmamaktadır. Daha yüksek maaş için bu durum iyi araştırılmalıdır. Diğer yandan memurun emekli keseneğine esas aylığının düşük olması düşükten prim ödenmesine neden olduğu için SGK’nın da prim kaybı söz konusu olacaktır.

Yetim aylığı hakkı da doğar

Anne-babası emekli sandığı mensubu olan bir kadın sigortalı, emekli sandığına tabi olarak emekli olursa anne-babasından yetim aylığı alamaz. Diğer yandan söz konusu kişi SSK’lı olarak emekli olursa ve evli değilse hem iki yıl erken emekli olur, hem de yetim aylığı alabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Örneğin 1 Ocak 1977 doğumlu bir kadın sigortalı, 1 Ocak 1997’de ilk kez SSK’lı olarak sigortalı olmuş, SSK’lı olarak 2 yıl çalıştıktan sonra memur olmaya hak kazanmış ve 1 Ocak 1999’da memuriyet görevine başlamışsa SSK’lı olarak 2 yıl daha erken emekli olma avantajından yararlanır. SSK girişinden dolayı 5.900 prim günü, 20 yıl sigortalılık ve 53 yaş şartlarıyla emekli olabilecek kadın sigortalı, Emekli Sandığı'ndan 20 yıl sigortalılık ve 55 yaş şartlarıyla emekli olmaya hak kazanacaktır.

Emeklilikte tabi olunan statü son 7 yılın yarısından daha uzun süre geçirilen statüye göre belirlenir. SSK’lı olarak emekli olmasına 1.261 gün kala memuriyetten ayrılıp SSK’lı olarak çalışmaya başlayacak bir kişi SSK’lı olarak emekli olabilir. Diğer yandan emekli aylıkları arasında farklılık söz konusu olacaktır. Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak aylıklar SSK’lılığa göre daha yüksektir. Böyle bir karar verilirken bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır.