Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son açıklama EYT için yasa çıkacak mı TBMM erken emeklilik son durum

EYT için yasa çıkacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaş, TBMM erken emeklilik ve Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son açıklamalar yakından takip ediliyor. Aynı zamanda gündemde her ne kadar olumsuz açıklama yapılmış olsa bile google aramalarında sıklıkla "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa çıkacak mı? Erken emeklilik ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler? EYT'de son durum ne?" soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Prim gün sürelerini doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremediği için emekli maaşı alamayan çok sayıda vatandaş, kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' ya da 'EYT' ismi ile anılıyor. Uzun zamandır gündemi meşgul eden bu konu özellikle son aylarda, daha da ön plana çıkmaya başladı. Bu kapsamda beklenti içinde olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vatandaşlar ise basında yer alan en son EYT haberlerini öğrenmek istiyor. Yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişinin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Konu hakkında yasa çıkması halinde emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, gündemdeki son gelişme ve açıklamalardan haberdar olmak adına internette araştırma yapıyor. Konuya dair son açıklama ise Numan Kurtulmuş'tan geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler ve en son EYT haberleri star.com.tr haber sitemizde sizler için derledik.

Yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişinin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Konu hakkında yasa çıkması halinde emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, gündemdeki son gelişme ve açıklamalardan haberdar olmak adına internette araştırma yapıyor. Konuya dair son açıklama ise Numan Kurtulmuş'tan geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yöneltilen soruları cevapladı.



"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)"



O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değildir.

Devlet Bahçeli'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama



MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Israrcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

Bu muhalefet partilerinin başından bu yana birlikte hareket ettiğini belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine tekrar parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştirmek için de siyasi faaliyet göstermektedirler. Onların duruşunu biz MHP olarak benimsemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, EYT'lerin durumunun partisinin de seçim beyannamesindeki konularından biri olduğunu da anımsattı.



Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesindeki konulardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.



Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.



Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NELERDİR?



Ülkemizde çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için kanunların belirlediği iki şartı yerine getirmesi gerekir. Bu şartların birincisi; öncelikle çalışanın prim günü sayısını doldurması gerektiğidir. Yeni işe başlayan kişilerde bu prim sayısı 7200 olarak bilinmektedir. İkinci şart ise yaş sorunudur. Yani kişinin sadece prim gününü doldurması yetmez. Bunun yanında kişinin emeklilik yaşını da doldurması gerekiyor. Her ne kadar amaçları aynı olsa bile işleyiş ve ücret bakımından iki konu birbirinden farklılık gösteriyor. Yani yalnızca bir şart ile emeklilik söz konusu olamıyor.



En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur. Bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK'lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir

Erken emekli olma şartlarından biri doğum borçlanması. Bilindiği üzere sınırı 3 çocuk olmak üzere doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasından faydalanmak için dikkat edilen bir nokta var. O da doğum yapmadan önce sigortanızın olması. Yani doğum yaptıktan sonra sigortanız işlenmişse doğum borçlanmasından faydalanamıyorsunuz. Şimdi gelelim doğum borçlanması için şartlara.



Doğum yapan kadın her çocuğu için 2 yıl borçlanabilir. Eğer 3 çocuk yapıyorsanız bu 6 yıl demek. Fakat çocuğunuzu doğurduktan sonra sigortanıza herhangi bir prim işlenmemesi gerekiyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğumdan önce sigortalı olmalısınız.



Evlat Edinen Kadınlar Doğum Borçlanması Yapabilir



Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanmasından faydalanabilir. 2 yaşından küçük bir çocuğu evlat edindiğiniz takdirde erken emekli olma hakkı kazanmış olursunuz.



Engelli Çocuk Varsa Erken Emeklilik Mümkün



Eğer çocuğunuz engelliyse ve sürekli olarak bakıma muhtaçsa SGK'ya başvuruda bulunup erken emekli olabiliyorsunuz. Engelli çocuğu olan annelerin çalışma günleri 1.25 olarak hesaplanıyor.



Askerlik Borçlanması



Her vatandaşa zorunlu olan askerlik sizin erken emekli olmanıza vesile olabilir. Askerliğe başlamadan önce sigortalı bir işte çalışan kişiler askerlik borçlanmasından faydalanabilir. Yedek subay olarak görev yaptıysanız ve eğitim aldıysanız o süre boyunca borçlanabilirsiniz. Er olarak askerliğinizi tamamladıysanız yine askerlik borçlanması durumundan faydalanabilirsiniz.