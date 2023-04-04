Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, emekli maaşlarının yatacağı tarihi merak ediyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'lilerin maaşları belirlenen tahsis numaralarına göre hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerinin de emekli maaşlarına eklenmesiyle birrlikte vatandaişar çifte sevinç yaşayacak. Peki EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT Emekli maaşı ne kadar 2023? İşte ödeme takvimi...

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emekliler maaş takvimi ve ikramiye ödemeleri için araştırmalarını sıklaştırdı. EYT düzenlemesinin yasalaşması ve ardından başvurularını tamamlayan vatandaşlar ilk emekli maaşlarını alacaklar.

EYT EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2023?



Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100 TL, 2000 liraya çıkarıldı.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesinin ardından gözler söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis adımını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın nisan ayından geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında tahsis numaralarına göre emekli maaşı ödeme günlerinde ilk maaşlarını almaya başlayacak.

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen zamlı emekli maaşının Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNÜ

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı.

Başvurularını tamamlayan adaylar, SGK tarafından verilecek tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebilecek.

İşte 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.