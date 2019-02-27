EYT son dakika gelişmeleri! Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen yasa 2019’da çıkacak mı?

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN BEKLENEN YASA 2019’DCA ÇIKACAK MI?

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği EYT’ye Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlar da karşı çıkıyor. “Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur” diyen Erdoğan’da sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da EYT ile ilgili konuşarak, “Gündemimizde yok” dese de milyonlarca EYT bekleyen vatandaş seçimler öncesi hükümetten bir açıklama bekliyor.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA SELÇUK’TAN EYT AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusuna da değinerek, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." açıklamasında bulundu.

1999 yılında bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusu, son aylarda kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri anbean yakından takip etmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

EKONOMİ BAKAN ALBAYRAK EYT AÇIKLAMASI NEDİR?

Konuya getirilen başka bir açıklamada ise Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap olarak; EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortadadır, bu konu o kadar basit bir konu değildir, ve bu konuya basit yaklaşmak doğru değildir. EYT hükümet olarak bizim gündemimizde yoktur yanıtını vermişti.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.